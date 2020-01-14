Прорыв трубы возле Ocean Plaza: в КГГА рассказали, когда возобновят движение

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" восстановило теплоснабжение объектов после прорыва магистрального трубопровода на ул. Антоновича в Голосеевском районе Киева, движение транспорта планируется восстановить во второй половине дня в среду, 15 января.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.

"По предварительной информации, транспортное движение по улице Антоновича восстановят ориентировочно во второй половине среды, 15 января", - отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Работы по ликвидации повреждений продолжатся сегодня до 3-х ночи.

Отмечается, что сразу же после обнаружения повреждения аварийные бригады начали откачку воды, а диспетчерские службы - переподключение клиентов к другим теплосетям.

Согласно сообщению, сейчас на месте работают 3 аварийно-восстановительные бригады "Киевтеплоэнерго".

Ремонтные работы возле Ocean Plaza

В ходе проведения ремонтных работ будет заменен весь участок поврежденного трубопровода длиной 23 м на проезжей части, сварочные работы будут завершены сегодня ночью, после чего начнется восстановление асфальтового покрытия на проезжей части.

Как сообщали Українськi Новини, Киевская городская государственная администрация намерена компенсировать ущерб водителям, автомобили которых были повреждены из-за масштабного прорыва теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza.

Ранее стало известно, что в результате аварии пострадали пассажиры маршрутки, а также посетители ТЦ Ocean Plaza, всего 9 человек.