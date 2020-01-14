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14 січня 2020, вівторок, 12:17 11
Події 2020-01-14T12:17:18+02:00
Українські Новини
У мережі з'явилися нові відео наслідків прориву біля ТЦ Ocean Plaza

У мережі з'явилися нові відео наслідків прориву біля ТЦ Ocean Plaza

Олена Проценко
ТРЦ

Вчора, 13 січня, на вул. Антоновича близько 21:00 стався прорив магістрального трубопроводу. Через прорив стався витік води і торговий центр Ocean Plaza підтопило. Людей евакуювали із торгового центру. Також в результаті прориву утворилася яма, в яку провалилося маршрутне таксі. Десять людей постраждали від опіків, сім з них знаходяться в лікарні. Рух по вул. Антоновича перекрито до закінчення ремонтних робіт. В мережі з'явилися нові відео події.

 

 

 

Як повідомляли "Українські Новини", у проміжку між 23:00 і 7:00 з боку входу в "Ашан" стався новий провал, а біля кафе "Рукола", яке знаходиться на території торгового центру Ocean Plaza, розбилися вікна.

На місці прориву працюють 3 аварійно-відновлювальні бригади "Київтеплоенерго". Крім того, за словами голови КМДА Петра Пантелєєва, рух по вулиці Антоновича відновлять орієнтовно 15 січня, у другій половині дня.

Також власникам, чиї авто пошкодилися через прорив, компенсують збитки.

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