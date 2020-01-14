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14 января 2020, вторник, 11:26 166
Происшествия 2020-01-14T11:50:11+02:00
Українські Новини
Прорыв теплотрассы на Лыбедской: что происходит возле Ocean Plaza сейчас

Прорыв теплотрассы на Лыбедской: что происходит возле Ocean Plaza сейчас

Анна Рудык
Ocean Plaza, Прорыв теплотрассы, Прорыв трубы

Вчера вечером, 13 января, в Киеве на улице Антоновича возле торгово-развлекательного центра Ocean Plaza произошел масштабный прорыв теплотрассы, из-за которого были госпитализированы семь человек. По состоянию на утро 14 января проводятся работы по ликвидации повреждений.

Как сообщили в КГГА, сейчас на месте работают 3 аварийно-восстановительные бригады "Киевтеплоэнерго".

В ходе проведения ремонтных работ будет заменен весь участок поврежденного трубопровода длиной 23 м на проезжей части, сварочные работы будут завершены сегодня ночью, после чего начнется восстановление асфальтового покрытия на проезжей части.

Ремонтные работы возле Ocean Plaza. Фото: Климентий Семенюк, Большой Киев
Ремонтные работы возле Ocean Plaza. Фото: Климентий Семенюк, Большой Киев

Как сообщали Українські Новини, коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" восстановило теплоснабжение объектов после прорыва магистрального трубопровода на ул. Антоновича в Голосеевском районе Киева, движение транспорта планируется восстановить во второй половине дня в среду, 15 января.

Также Киевская городская государственная администрация намерена компенсировать ущерб водителям, автомобили которых были повреждены из-за масштабного прорыва теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza.

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