Прорыв теплотрассы на Лыбедской: что происходит возле Ocean Plaza сейчас

Вчера вечером, 13 января, в Киеве на улице Антоновича возле торгово-развлекательного центра Ocean Plaza произошел масштабный прорыв теплотрассы, из-за которого были госпитализированы семь человек. По состоянию на утро 14 января проводятся работы по ликвидации повреждений. Как сообщили в КГГА, сейчас на месте работают 3 аварийно-восстановительные бригады "Киевтеплоэнерго". В ходе проведения ремонтных работ будет заменен весь участок поврежденного трубопровода длиной 23 м на проезжей части, сварочные работы будут завершены сегодня ночью, после чего начнется восстановление асфальтового покрытия на проезжей части. [gallery-6099] Как сообщали Українські Новини, коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" восстановило теплоснабжение объектов после прорыва магистрального трубопровода на ул. Антоновича в Голосеевском районе Киева, движение транспорта планируется восстановить во второй половине дня в среду, 15 января. Также Киевская городская государственная администрация намерена компенсировать ущерб водителям, автомобили которых были повреждены из-за масштабного прорыва теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza.