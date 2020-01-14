Возле Ocean Plaza появился новый провал и разбились стекла кафе

Утром во вторник, 14 января, в Киеве на улице Антоновича полным ходом шли работы по ликвидации прорыва теплотрассы. Ведь в результате инцидента на проезжей части провалился асфальт и по этой причине дорогу перекрыли. Но этот провал оказался не единственным.

Со стороны входа в "Ашан" ночью провалился асфальт и часть тротуарной плитки на пешеходной зоне. Об этом сообщает Информатор.

Около 23:00 13 января на этом месте еще не было никаких повреждений. То есть провал случился в промежутке между 23:00 и 07:00. Из ямы активно шел пар. Кроме того, у кафе "Руккола", которое находится на территории ТРЦ Ocean Plaza при неизвестных обстоятельствах разбились стекла. Коммунальщики никак не отреагировали на наши вопросы об этой яме, на данный момент они заняты ликвидацией более глобальной проблемы.

К счастью, территория, которая прилегает к торговому центру ограждена лентой. А охрана ТРЦ внимательно бдит за тем, чтобы ни один человек не пробрался на аварийный участок. Поэтому будем надеяться, что никто не пострадает из-за этого провала. Насколько глубокая яма, неясно, но на расстоянии 15 метров ее дна не видно. Также непонятно, известно ли о втором провале властям города и нет ли других провалов.

Прорыв трубы возле ТРЦ. Фото: Информатор

Как сообщали Українські Новини, в результате аварии пострадали пассажиры маршрутки, а также посетители ТЦ Ocean Plaza, всего 9 человек.

Тем временем, появились фото и видео последствий прорыва теплотрассы в Киеве: затопленный ТЦ, пострадавшие люди и провалившийся асфальт.

По состоянию на 07:00 14 января подтоплений нет, вода сошла самотеком, работу торгового центра временно приостановлено.