93-летняя Елизавета II "засветилась" за рулем Range Rover с недовольным выражением лица

93-летняя Королева Великобритании Елизавета II впервые после объявления Принца Гарри и Меган Маркл о снятии с себя королевских полномочий и желанием стать независимыми от Королевы, а также после решения прекратить водить автомобиль, весьма эффектно появилась в свет за рулем Range Rover (джипа) без пристегнутого ремня безопасности, и с недовольным выражением лица. Об этом передает Sky News.

The Queen was spotted for the first time since the Duke and Duchess of Sussex revealed they were stepping down as senior royals.

Read the latest here: https://t.co/n61FmkZvxj pic.twitter.com/Ey8sMwJ00S — Sky News (@SkyNews) 10 января 2020 г.

На королеве винтажный платок Hermes с изображением собаки, на заднем сидении автомобиля – тоже собака. Ее запечатлели в своем поместье в Сандрингеме во время обеда.

Как сообщали Українські Новини, Елизавета II созывала кризисное совещание, чтобы обсудить будущее принца Гарри.

Также Королева Елизавета II поставила приоритетом вывести Великобританию из Евросоюза 31 января 2020 года.

Кроме того, преполагалось, что в течении 18 месяцев Королева Великобритании Елизавета II может отречься от короны в пользу своего сына принца Чарльза.

Елизавета II отказалась следовать традиции носить натуральный мех и перешла на другие материалы.

Ранее сообщалось, что жена принца Гарри хочет родить второго ребенка в США