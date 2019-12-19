Королева Елизавета II поставила приоритетом вывести Великобританию из Евросоюза 31 января 2020 года

Королева Великобритании Елизавета II заявила о цели завершить выход государства из Европейского Союза 31 января 2020 года. Об этом она заявила на открытии первой сессии нового парламента.

"Приоритетом моего правительства является выход Соединенного Королевства из Европейского союза 31 января. Мои министры внесут законопроект, который обеспечит выход Великобритании в этот день и максимально использует возможности, которые это дает всему народу Королевства", — сказала она.

Королева сообщила, что после этого правительство будет стремиться построить отношения с ЕС на основе соглашения о свободной торговле.

Кроме того, по словам монарха, правительство срочно займется переговорами о восстановлении автономного правительства в Северной Ирландии.

Как сообщали Українські Новини, ранее королева заявила о намернеиях втечение 18 месяцев отречься от короны в пользу своего сына принца Чарльза.

Также Королева Елизавета II отказалась следовать традиции носить натуральный мех и перешла на другие материалы.

Ранее 92-летняя Королева Великобритании решила прекратить водить автомобиль.