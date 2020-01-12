подписаться на рассылку
23.75 24.25
25.75 26.75
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Елизавета II созывает кризисное совещание, чтобы обсудить будущее принца Гарри
12 января 2020, воскресенье, 20:16 72
Жизнь 2020-01-12T20:16:01+02:00
Українські Новини
Елизавета II созывает кризисное совещание, чтобы обсудить будущее принца Гарри

Елизавета II созывает кризисное совещание, чтобы обсудить будущее принца Гарри

Валерия Драгомирова
Елизавета II, Принц Гарри, Меган Маркл, Выход Гарри и Меган из королевской семьи
Королева Елизавета II. Скриншот Youtube/The Royal Family
Королева Елизавета II. Скриншот Youtube/The Royal Family

Королева Британии Елизавета II созвала кризисное семейное собрание, чтобы обсудить решение принца Гарри и его жены Меган Маркл уйти из королевской семьи.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.


Сообщается, что королева, принц Уэльский, герцог Кембриджский и герцог Сассекский соберутся вместе в резиденции Сандрингем в понедельник.

Это будет их первая личная беседа с тех пор, как герцог и герцогиня Сассекские заявили о своих намерениях отойти от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи.

По информации источника, после серии встреч и консультаций, проведенных в течение последних нескольких дней, семья планирует рассмотреть целый ряд возможностей. Члены королевской семьи планируют принять к сведению мнения, изложенные принцем Гарри и его женой на этой неделе.

Напомним, 8 января Гарри и Меган опубликовали заявление, в котором говорится о том, что они планируют снять с себя обязанности "старших" членов королевской семьи и работать, чтобы стать финансово независимыми, "продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество Королеву".

Ранее сообщалось, что жена принца Гарри хочет родить второго ребенка в США.

Больше новостей о: Елизавета II Принц Гарри Меган Маркл Выход Гарри и Меган из королевской семьи

Новости
Кенгуру. Фото: Twitter/@Matt_KeanMP
В Австралии сбросили с воздуха тысячи килограмм еды для пострадавших от пожаров кенгуру 21:47
Путин и Макрон поговорили о Донбассе и Сирии 21:15
Сильный ветер и плюсовая температура: прогноз погоды на понедельник 21:00
Украинцы смогут получать зарплату на карточку в любом выбранном банке, - Нацбанк 20:46
Минмолодежи выделило из бюджета 9 млн на "патриотическое воспитание" 19:47
больше новостей
Транспортное происшествие на ж/д станции: "Укрзализныця" предупредила о задержке поездов 15:25
Страховой стаж 27 лет: ПФУ дал разъяснение о выходе на пенсию в 2020 06:30 Инфографика
Янукович начал строить новое "Межигорье" в России, отжимая землю у местных жителей, - СМИ 08:49 Документ
Налог на автомобиль: кому придется заплатить 25 тысяч гривен в 2020 году 08:31
Тарифы на отопление снизили: сколько сэкономят украинцы на коммуналке 10:15 Инфографика
больше новостей
Все с пулевыми и осколочными ранениями: в Киев прибыли тяжелораненые герои Донбасса 22:55
Янукович начал строить новое "Межигорье" в России, отжимая землю у местных жителей, - СМИ 08:49 Документ
Страховой стаж 27 лет: ПФУ дал разъяснение о выходе на пенсию в 2020 06:30 Инфографика
Украинцы смогут получать зарплату на карточку в любом выбранном банке, - Нацбанк 20:46
Налог на автомобиль: кому придется заплатить 25 тысяч гривен в 2020 году 08:31
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok