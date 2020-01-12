Елизавета II созывает кризисное совещание, чтобы обсудить будущее принца Гарри

Королева Британии Елизавета II созвала кризисное семейное собрание, чтобы обсудить решение принца Гарри и его жены Меган Маркл уйти из королевской семьи.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.



Сообщается, что королева, принц Уэльский, герцог Кембриджский и герцог Сассекский соберутся вместе в резиденции Сандрингем в понедельник.



Это будет их первая личная беседа с тех пор, как герцог и герцогиня Сассекские заявили о своих намерениях отойти от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи.



По информации источника, после серии встреч и консультаций, проведенных в течение последних нескольких дней, семья планирует рассмотреть целый ряд возможностей. Члены королевской семьи планируют принять к сведению мнения, изложенные принцем Гарри и его женой на этой неделе.



Напомним, 8 января Гарри и Меган опубликовали заявление, в котором говорится о том, что они планируют снять с себя обязанности "старших" членов королевской семьи и работать, чтобы стать финансово независимыми, "продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество Королеву".



Ранее сообщалось, что жена принца Гарри хочет родить второго ребенка в США.