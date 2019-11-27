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27 ноября 2019, среда, 21:55 6
Жизнь 2019-11-27T21:55:31+02:00
Українські Новини
Жена принца Гарри хочет родить второго ребенка в США

Жена принца Гарри хочет родить второго ребенка в США

Меган Маркл, Принц Гарри, королевская семья
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Инстаграм/sussexroуal
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Инстаграм/sussexroуal

Жена принца Гарри Меган Маркл, которая родила в этом году первенца, может родить второго ребенка на своей родине в Лос-Анджелесе (США). Таким образом супруги могут пойти против традиций королевской семьи. Об этом сообщает The Mirror.

Так, в СМИ появились слухи касательно планов герцогов Сассекских завести еще одного малыша уже в следующем году.

"Меган рассказала друзьям, что когда придет время рожать следующего ребенка, она хотела бы сделать это в Лос-Анджелесе, где сама родилась и выросла. Герцогиня заявила, что во время первой беременности, которую она провела в Великобритании без семьи и друзей, ей было одиноко и некомфортно. Поэтому Маркл не хочет снова повторить свою ошибку и готова даже нарушить традиции. Она хочет быть уверенной, что чувствует себя счастливой, несмотря на возмущение окружающих", - сообщили инсайдеры королевского двора изданию ОК!.

Отмечается, что часть букмекеров сократили ставки на то, что жена принца Гарри родит в следующем году. Другие, наоборот, уверены, что пара объявит о пополнении в семье уже в феврале 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, летом в Британии принц Гарри и Меган крестили сына с нарушением традиций.

Также ранее принц Гарри и Меган Маркл назвали сына Арчи и познакомили его с Елизаветой II.

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