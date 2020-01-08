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08 января 2020, среда, 23:02 75
Жизнь 2020-01-09T00:15:01+02:00
Українські Новини
Принц Гарри с женой хотят уйти из королевской семьи

Принц Гарри с женой хотят уйти из королевской семьи

Анна Рудык
Принц Гарри, Меган Маркл, королевская семья
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Инстаграм/sussexroyаl
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Инстаграм/sussexroyаl

Принц Гарри и его жена Меган Маркл, у которых в 2019 году родился первенец, объявили о намерении выйти из королевской семьи и самостоятельно зарабатывать на жизнь. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на официальное заявление супругов.

Так, в заявлении говорится, что Маркл и принц Гарри хотят стать финансово независимыми.

"Мы собираемся отказаться от звания "старших" членов в королевской семье и работать, чтобы стать финансово независимыми, одновременно продолжая полностью поддерживать Ее Величество Королеву", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Гарри и Меган планируют "балансировать" между Соединенным Королевством и Северной Америкой. 

"Этот географический баланс позволит нам растить нашего сына с умением ценить королевские традиции, в которых он родился, и предоставит нашей семьи пространство, чтобы сфокусироваться на следующем разделе, включая создание нашей новой благотворительной организации", - отметили Маркл и принц Гарри в своем сообщении.

Принц Гарри и Меган Маркл не назвали причину своего решения.

Как сообщали Українські Новини, жена принца Гарри хочет родить второго ребенка в США.

А летом в Британии принц Гарри и Меган крестили сына с нарушением традиций.

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