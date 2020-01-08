Принц Гарри с женой хотят уйти из королевской семьи

Принц Гарри и его жена Меган Маркл, у которых в 2019 году родился первенец, объявили о намерении выйти из королевской семьи и самостоятельно зарабатывать на жизнь. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на официальное заявление супругов.

Так, в заявлении говорится, что Маркл и принц Гарри хотят стать финансово независимыми.

"Мы собираемся отказаться от звания "старших" членов в королевской семье и работать, чтобы стать финансово независимыми, одновременно продолжая полностью поддерживать Ее Величество Королеву", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Гарри и Меган планируют "балансировать" между Соединенным Королевством и Северной Америкой.

"Этот географический баланс позволит нам растить нашего сына с умением ценить королевские традиции, в которых он родился, и предоставит нашей семьи пространство, чтобы сфокусироваться на следующем разделе, включая создание нашей новой благотворительной организации", - отметили Маркл и принц Гарри в своем сообщении.

Принц Гарри и Меган Маркл не назвали причину своего решения.

Как сообщали Українські Новини, жена принца Гарри хочет родить второго ребенка в США.

А летом в Британии принц Гарри и Меган крестили сына с нарушением традиций.