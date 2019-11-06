Королева Великобритании отказалась носить натуральный мех

Многие извсетные люди и бренды начали отказываться от натурального меха. Так, в 2018 Chanel отказалась от использования экзотических шкур и меха в продукции, а теперь Королева Британии Елизавета II заявила о том, что она отказывается носить изделия из натурального меха. Об этом сообщает DailyMail. Главный советник и модельер королевы Анджела Келли в своих мемуарах подтвердила, что царская особа больше не будет надевать наряды с мехом. "Если ее Величество должна появиться на мероприятии в особо холодную погоду, с 2019 года для того, чтобы ей было тепло, будет использоваться искусственный мех", - написала Келли. В течение многих лет королева появлялась в различных шубах и одежде с натуральным мехом. Со временем ее отношение к меху изменилось. Кроме того, Елизавета II стала подвергаться критике со стороны экоактивистов. Некоторые из нарядов королевы уже перешили, а натуральный мех заменили искусственным. Разведение животных "на мех" запрещено в Великобритании уже почти 20 лет, но экспорт меха из других стран пока нет. Как сообщали Українські Новини, Калифорния первой в США запретила продажу одежды из меха животных. Также в 2018 году в Лондоне прошла первая неделя моды без использования меха.