Королева Великобритании отказалась носить натуральный мех

Многие извсетные люди и бренды начали отказываться от натурального меха. Так, в 2018 Chanel отказалась от использования экзотических шкур и меха в продукции, DailyMail.

Главный советник и модельер королевы Анджела Келли в своих мемуарах подтвердила, что царская особа больше не будет надевать наряды с мехом.

"Если ее Величество должна появиться на мероприятии в особо холодную погоду, с 2019 года для того, чтобы ей было тепло, будет использоваться искусственный мех", - написала Келли.

В течение многих лет королева появлялась в различных шубах и одежде с натуральным мехом. Со временем ее отношение к меху изменилось. Кроме того, Елизавета II стала подвергаться критике со стороны экоактивистов. Некоторые из нарядов королевы уже перешили, а натуральный мех заменили искусственным.

Разведение животных "на мех" запрещено в Великобритании уже почти 20 лет, но экспорт меха из других стран пока нет.

Как сообщали Українські Новини, Калифорния первой в США запретила продажу одежды из меха животных. Также в 2018 году в Лондоне прошла первая неделя моды без использования меха.