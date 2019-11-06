подписаться на рассылку
24.5 24.84
27.1 27.65
˟
06 ноября 2019, среда, 11:16 356
Европа 2019-11-06T11:17:34+02:00
Українські Новини
Королева Великобритании отказалась носить натуральный мех

Королева Великобритании отказалась носить натуральный мех

Великобритания, Экология, Мех, Королева Елизавета II, Отказ от меха
Елизавета II. Скриншот: YouTube/ Елизавета II. Скриншот: YouTube/ Анатоль Вовк- Гардероб королевы
Елизавета II. Скриншот: YouTube/ Елизавета II. Скриншот: YouTube/ Анатоль Вовк- Гардероб королевы

Многие извсетные люди и бренды начали отказываться от натурального меха. Так, в 2018 Chanel отказалась от использования экзотических шкур и меха в продукции, а теперь Королева Британии Елизавета II заявила о том, что она отказывается носить изделия из натурального меха. Об этом сообщает DailyMail.

Главный советник и модельер королевы Анджела Келли в своих мемуарах подтвердила, что царская особа больше не будет надевать наряды с мехом. 

"Если ее Величество должна появиться на мероприятии в особо холодную погоду, с 2019 года для того, чтобы ей было тепло, будет использоваться искусственный мех", - написала Келли.

В течение многих лет королева появлялась в различных шубах и одежде с натуральным мехом. Со временем ее отношение к меху изменилось. Кроме того, Елизавета II стала подвергаться критике со стороны экоактивистов. Некоторые из нарядов королевы уже перешили, а натуральный мех заменили искусственным.

Разведение животных "на мех" запрещено в Великобритании уже почти 20 лет, но экспорт меха из других стран пока нет.

Как сообщали Українські Новини, Калифорния первой в США запретила продажу одежды из меха животных. Также в 2018 году в Лондоне прошла первая неделя моды без использования меха.

 

Больше новостей о: Великобритания Экология Мех Королева Елизавета II Отказ от меха

Архив
Новости
Кабмин спрогнозировал увеличение средней зарплаты украинцев до 13 тысяч в 2020 году 11:42
Октябрськая погода побила рекорды тепла почти по всему миру 11:39
Информация о расследовании дела Порошенко тайна, - НАБУ 11:30
5 областей полностью завершили подключение жилых домов и соцфонда к отоплению 11:30
"Роттердам+" позволил сохранить стабильные тарифы на электроэнергию для населения, - Котко 11:21
больше новостей
Электроэнергия для населения подорожает: новый глава НКРЭКУ заявил о необходимости поднять тариф 13:30
Пенсионный фонд выплатил субсидии за сентябрь: сколько получили пенсионеры 06:20 Инфографика
Завтра половину страны зальет дождями, но теплая погода не отступит 13:23 Карта
Гривна обвалилась во вторник: официальный курс валют по НБУ 05:55
В Донецкой области десятки тысяч жителей останутся без воды: причины и сроки 22:43
больше новостей
Непродуманные шаги ведут к ухудшению инвестиционной привлекательности Украины, - политолог 17:49
НАБУ не будет обращаться в суд для ареста имущества Гладковского 16:29
ГБР начало расследовать угрозы Федины Зеленскому 10:20 Документ
Депутат Дубинский будет требовать вернуть в бюджет гигантские премии Коболева и других начальников "Нефтегаза" 09:19
7.11.19 14:00 Пресс конференция: "Вертолетное дело": судебные перспективы дела против экс-налоговиков, которое вела военная прокуратура под руководством А.Матиоса 18:04
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok