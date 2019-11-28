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28 ноября 2019, четверг, 14:57 420
Европа 2019-11-28T15:15:02+02:00
Українські Новини
Королева Великобритании в скором времени может отречься от престола

Королева Великобритании в скором времени может отречься от престола

Королева Елизавета II, Великобритания, Лондон, Принц Чарльз
Елизавета II. Скриншот: YouTube/ Анатоль Вовк
Елизавета II. Скриншот: YouTube/ Анатоль Вовк

Преполагается, что в течении 18 месяцев Королева Великобритании Елизавета II может отречься от короны в пользу своего сына принца Чарльза.

Об этом сообщает издание "The Sun".

Издание аргументирует такой ход событий тем, что принц Чарльз займет место Королевы Елизаветы II в Кенотафе в воскресенье памяти и в следующем году посетит встречу глав правительств Содружества в Руанде.

Также журналисты приводят статистику, согласно которой в 2018 году Королева выполнила 283 помолвок, что на 332 меньше, чем в 2016 году, тогда как Чарльз взял на себя 507.

Кроме этого, Елизавета II продолжает сокращать свои государственные обязанности, проводя все больше и больше времени в Виндзоре.

Напомним, Королева Елизавета II является старейшим монархом современности. Она родилась на Бретон-Стрит, 17 в Лондоне 21 апреля 1926 года в семье принца Альберта, герцога Йоркского, и его жены — герцогини Йоркской. Королевский престол она заняла 2 июня 1953 года.

Как сообщали Українські Новини, Королева Елизавета II отказалась следовать традиции носить натуральный мех и перешла на другие материалы. Ранее 92-летняя Королева Великобритании решила прекратить водить автомобиль.

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