подписаться на рассылку
23.75 24.25
25.75 26.75
˟
13 января 2020, понедельник, 13:26 66
Силовые структуры 2020-01-13T14:45:02+02:00
Українські Новини
Крушение самолета МАУ в Иране СБУ начала расследовать как умышленное убийство

Крушение самолета МАУ в Иране СБУ начала расследовать как умышленное убийство

Ярина Вацяк
СБУ, Умышленное убийство, Иран, Авиакатастрофа, Крушение Boeing-737 МАУ в Иране
СБУ. Фото: ssu.gov.ua
СБУ. Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины начала расследовать крушение самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране (Иран) 8 января как умышленное убийство.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в социальной сети в Facebook, передают Українськi Новини.

"Во исполнение поручения Офиса Генерального прокурора Украины СБУ начала расследование обстоятельств авиакатастрофы самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", - сказано в нем.

Отмечается, что уголовное производство начато по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.

На данный момент идет сбор доказательной базы.

Как сообщали Українські Новини, в субботу в Иране после признания факта сбития самолета МАУ прошли протесты с требованием отставки духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку гражданам Ирана, протестующим из-за сбития возле Тегерана самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Ранее Президент Ирана Хасан Рухани официально извинился перед Украиной и родственниками погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

Больше новостей о: СБУ Умышленное убийство Иран Авиакатастрофа Крушение Boeing-737 МАУ в Иране

Новости
Смертельное ДТП под Киевом. Фото: Информатор
Под Киевом Opel вылетел на встречную полосу и протаранил "Газель": погибла девушка 14:46
Суд продлил расследование против начальника департамента ОП Кондзели и экс-замминистра культуры Лесничей 14:46
В 2019 объемы потребления газа в Хмельницкой области уменьшились более чем на 16% 14:45 Пресс-релиз
В Германии на авиабазе нашли мертвыми двух американских военных 14:24
Национальный индекс цен на Варшавской фондовой бирже повышается 2-ю неделю подряд 14:17
больше новостей
Транспортное происшествие на ж/д станции: "Укрзализныця" предупредила о задержке поездов 15:25
Страховой стаж 27 лет: ПФУ дал разъяснение о выходе на пенсию в 2020 06:30 Инфографика
Янукович начал строить новое "Межигорье" в России, отжимая землю у местных жителей, - СМИ 08:49 Документ
Налог на автомобиль: кому придется заплатить 25 тысяч гривен в 2020 году 08:31
Цены на дизтопливо продолжили снижение: С начала года розничные цены на дизтопливо продолжают снижаться и достигли отметки 26,39 гривен/литр 15:25
больше новостей
Янукович начал строить новое "Межигорье" в России, отжимая землю у местных жителей, - СМИ 08:49 Документ
Украинцы смогут получать зарплату на карточку в любом выбранном банке, - Нацбанк 20:46
Страховой стаж 27 лет: ПФУ дал разъяснение о выходе на пенсию в 2020 06:30 Инфографика
График работы, отпуск и договор: что изменится в трудовом законодательстве 05:35
Бужанский назвал Бандеру террористом 11:25
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok