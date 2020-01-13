Крушение самолета МАУ в Иране СБУ начала расследовать как умышленное убийство

Служба безопасности Украины начала расследовать крушение самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране (Иран) 8 января как умышленное убийство.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в социальной сети в Facebook, передают Українськi Новини.

"Во исполнение поручения Офиса Генерального прокурора Украины СБУ начала расследование обстоятельств авиакатастрофы самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", - сказано в нем.

Отмечается, что уголовное производство начато по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.

На данный момент идет сбор доказательной базы.

Как сообщали Українські Новини, в субботу в Иране после признания факта сбития самолета МАУ прошли протесты с требованием отставки духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку гражданам Ирана, протестующим из-за сбития возле Тегерана самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Ранее Президент Ирана Хасан Рухани официально извинился перед Украиной и родственниками погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.