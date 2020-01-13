Крушение самолета МАУ в Иране СБУ начала расследовать как умышленное убийство

Служба безопасности Украины начала расследовать крушение самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране (Иран) 8 января как умышленное убийство. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в социальной сети в Facebook, передают Українськi Новини. "Во исполнение поручения Офиса Генерального прокурора Украины СБУ начала расследование обстоятельств авиакатастрофы самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", - сказано в нем. Отмечается, что уголовное производство начато по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса. На данный момент идет сбор доказательной базы. Как сообщали Українські Новини, в субботу в Иране после признания факта сбития самолета МАУ прошли протесты с требованием отставки духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Президент США Дональд Трамп выразил поддержку гражданам Ирана, протестующим из-за сбития возле Тегерана самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Ранее Президент Ирана Хасан Рухани официально извинился перед Украиной и родственниками погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.