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13 січня 2020, понеділок, 09:41 30
Силові структури 2020-01-13T09:43:05+02:00
Українські Новини
Офіс генпрокурора засекретив екстрадицію екс-депутата Ради Онищенка з Німеччини

Офіс генпрокурора засекретив екстрадицію екс-депутата Ради Онищенка з Німеччини

Валерия Драгомирова
екстрадиція, Офіс генерального прокурора, Німеччина, Олександр Онищенко
Онищенко Олександр Фото: welt
Онищенко Олександр Фото: welt

Офіс генерального прокурора засекретив інформацію про екстрадицію з Німеччини в Україну колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка (позафракційний).

Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит Українських Новин.

Згідно відповіді, інформація стосовно справи стосується правовідносин, які випливають з кримінального та кримінально-процесуального законодавства, і не може бути надана ЗМІ.

Також офіс повідомив, що інформація за справою становить таємницю досудового слідства, у зв'язку з чим вона не може бути оприлюднена.

Як повідомляли "Українські Новини", у листопаді 2019 року правоохоронні органи Німеччини затримали Онищенка.

На даний момент він перебуває під екстрадиційним арештом.

Іспанія відмовилася надати колишньому депутату Верховної Ради Олександру Онищенко політичний притулок.

Раніше суд заарештував €0,5 млн екс-депутата Ради Онищенко в естонському банку.

За версією слідства, Онищенко є засновником і керівником злочинної організації, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 протиправно заволоділи понад 1,6 млрд гривень від реалізації природного газу.

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