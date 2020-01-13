Офіс генпрокурора засекретив екстрадицію екс-депутата Ради Онищенка з Німеччини

Офіс генерального прокурора засекретив інформацію про екстрадицію з Німеччини в Україну колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка (позафракційний).

Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит Українських Новин.

Згідно відповіді, інформація стосовно справи стосується правовідносин, які випливають з кримінального та кримінально-процесуального законодавства, і не може бути надана ЗМІ.

Також офіс повідомив, що інформація за справою становить таємницю досудового слідства, у зв'язку з чим вона не може бути оприлюднена.

Як повідомляли "Українські Новини", у листопаді 2019 року правоохоронні органи Німеччини затримали Онищенка.

На даний момент він перебуває під екстрадиційним арештом.

Іспанія відмовилася надати колишньому депутату Верховної Ради Олександру Онищенко політичний притулок.

Раніше суд заарештував €0,5 млн екс-депутата Ради Онищенко в естонському банку.

За версією слідства, Онищенко є засновником і керівником злочинної організації, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 протиправно заволоділи понад 1,6 млрд гривень від реалізації природного газу.