Появилось видео "черных ящиков" самолета МАУ: Иран вскроет их самостоятельно

Иранские чиновники показали найденные черные ящики самолета МАУ, который потерпел крушение под Тегераном. Соответствующее видео в пятницу, 10 января, обнародовал иранский телеканал IRNN.

На видео запечатлены черные ящики самолета МАУ.

Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что будет трудно получить данные бортовых самописцев из-за повреждений. Он также в очередной раз заявил, что авиакатастрофа МАУ произошла не в результате ракетного удара.

New video from Iranian TV purportedly showing flight data recorder and cockpit voice recorder of the downed Ukrainian plane. Memory cards of both devices are said to be "intact" pic.twitter.com/8LJGIFpPng — BBC Monitoring (@BBCMonitoring) January 10, 2020

Как сообщали Українські Новини, место крушения самолета МАУ зачищено и не оцеплено, орудуют мародеры.

Все 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране, который 8 января вскоре после вылета в Киев из аэропорта Тегерана потерпел крушение.

Следственная комиссия имеет 4 версии крушения украинского самолета в Иране.

Канадская, американская и британская разведка обвиняет Иран в непреднамеренном ракетном ударе по украинскому самолету. По данным Bellingcat, сбившая самолет МАУ ракета могла вылететь с базы Ирана.