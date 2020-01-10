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  • Появилось видео "черных ящиков" самолета МАУ: Иран вскроет их самостоятельно
10 января 2020, пятница, 16:13 189
Политика 2020-01-10T16:13:48+02:00
Українські Новини
Появилось видео "черных ящиков" самолета МАУ: Иран вскроет их самостоятельно

Появилось видео "черных ящиков" самолета МАУ: Иран вскроет их самостоятельно

Ольга Фандорина
Иран, Черные ящики

Иранские чиновники показали найденные черные ящики самолета МАУ, который потерпел крушение под Тегераном. Соответствующее видео в пятницу, 10 января, обнародовал иранский телеканал IRNN.

На видео запечатлены черные ящики самолета МАУ.

Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что будет трудно получить данные бортовых самописцев из-за повреждений. Он также в очередной раз заявил, что авиакатастрофа МАУ произошла не в результате ракетного удара.

Как сообщали Українські Новини, место крушения самолета МАУ зачищено и не оцеплено, орудуют мародеры.

Все 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране, который 8 января вскоре после вылета в Киев из аэропорта Тегерана потерпел крушение.

Следственная комиссия имеет 4 версии крушения украинского самолета в Иране.

Канадская, американская и британская разведка обвиняет Иран в непреднамеренном ракетном ударе по украинскому самолету. По данным Bellingcat, сбившая самолет МАУ ракета могла вылететь с базы Ирана.

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