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10 січня 2020, пʼятниця, 10:37 18
Економіка 2020-01-10T10:43:37+02:00
Українські Новини
Світовий банк прогнозує прискорення зростання ВВП України у 2020

Світовий банк прогнозує прискорення зростання ВВП України у 2020

Анна Рудык
ВВП, зростання ВВП, Світовий банк
ВВП. Фото: inpress.ua
ВВП. Фото: inpress.ua

Світовий банк зберіг прогноз зростання ВВП України на рівні 3,7% в 2020 році.

Про це свідчать дані СБ, передають Українські Новини.

За прогнозами банку, зростання ВВП України в 2020 році прискориться до 3,6% в 2019 році до 3,7%.

При цьому на 2021 і 2022 роки прогнозується зростання економіки на рівні 4,2%.

Також Світовий банк прогнозує глобальне економічне зростання в 2020 році на рівні 2,5%, оскільки інвестиції і торгівля поступово відновлюються після значного ослаблення в 2019 році.

Як повідомляли Українські Новини, Милованов заявив, що ВВП України зросте на 0,23% в 2020 з-за запуску ринку землі.

Раніше ЄБРР поліпшив прогноз зростання ВВП України до 3,3%.

Також НБУ підвищив прогноз зростання ВВП з 3% до 3,5% і зберіг прогноз інфляції.

Крім того, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства поліпшило прогноз зростання ВВП з 3,3% до 3,7% у 2020 році. Очікується, що інфляція на року наступного увійде в цільовий діапазон і досягне середньострокової цілі 5% в кінці 2020 року.

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