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  • Милованов заявил, что ВВП Украины вырастет на 0,23% в 2020 из-за запуска рынка земли
04 декабря 2019, среда, 16:24 654
Экономика 2019-12-04T16:24:52+02:00
Українські Новини
Милованов заявил, что ВВП Украины вырастет на 0,23% в 2020 из-за запуска рынка земли

Милованов заявил, что ВВП Украины вырастет на 0,23% в 2020 из-за запуска рынка земли

Мораторий на продажу земли, Тимофей Милованов
ВВП Украины. Фото: bank.gov.ua
ВВП Украины. Фото: bank.gov.ua

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов прогнозирует дополнительный рост валового внутреннего продукта после запуска рынка земли 1 октября 2020 года на 0,23% в 2020 году.

Об этом он сообщил в ходе выступления на общественных слушаниях по вопросу отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Верховной Раде, передают Українськi Новини.

"Нормальная работа рынка земли принесет только за 3 месяца работы в следующем году около 9 млрд дополнительных гривен роста ВВП по нашим оценкам, что составит около 0,23% к общему росту", - сказал Милованов.

При этом он отметил, что в 2021 году такой рост ожидается на уровне дополнительных 30 млрд гривен, что соответствует 0,83% роста ВВП.

Кроме того, Милованов заявил, что за последние 18 лет площади под садами и виноградниками сократились на 160 тыс. га, а площадь земель под орошением - с 2 млн га до около 500 тыс. га.

Также, по его словам, на данный момент добавленная стоимость продукта, выращенного на 1 га земли, в Украине в 2 раза меньше, чем в Польше.

Как сообщали Українськi Новини, в июле премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что отмена моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения может привести к росту валового внутреннего продукта от 0,5 процентных пункта до более 3 п.п. в год.

В среду,  13 ноября, Верховная Рада поддержала отмену моратория на продажу сельхозземель с октября 2020 и ограничение их покупки иностранцами до 2024 в первом чтении

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