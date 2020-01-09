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09 января 2020, четверг, 10:28 773
Происшествия 2020-01-09T10:29:32+02:00
Українські Новини
Горящие обломки врезались в дома: появилось новое видео момента крушения самолета МАУ

Горящие обломки врезались в дома: появилось новое видео момента крушения самолета МАУ

Таня Войтюк
Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Boeing-737, Иран, Авиакатастрофа, МАУ

Спустя сутки после крушения Boeing-737 от авиакомпании МАУ Иран опубликовал отчет о причинах авиакатастрофы. Момент крушения самолета "Международных авиалиний Украины" попал в объектив камеры наблюдения, что подтверждает слова иранских следователей.

Видео опубликовал местный информационный канал на Facebook.

На ранее опубликованном видео падения Boeing 737-800 видно, что возгорание на самолете произошло еще до падения на землю. На новом видео заметно, как в  темноте резко вспыхивает свет, после чего по улице, рядом с домами, разлетаются горящие обломки. 

Ранее Українські Новини опубликовали фотографии и другие видео с места катастрофы, на которых видны обломки частей самолета и вещей на его борту. 

Также сегодня самолет с украинскими экспертами приземлился в Иране для расследования причины катастрофы.

Напомним, западные спецслужбы назвали предварительной причиной крушения Boeing-737-800 украинской компании МАУ в Иране техническую неисправность.

Также украинским авиакомпаниям были запрещены полеты в воздушном пространстве Ирака.

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