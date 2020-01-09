Горящие обломки врезались в дома: появилось новое видео момента крушения самолета МАУ

Спустя сутки после крушения Boeing-737 от авиакомпании МАУ Иран опубликовал отчет о причинах авиакатастрофы.

Видео опубликовал местный информационный канал на Facebook.

На ранее опубликованном видео падения Boeing 737-800 видно, что возгорание на самолете произошло еще до падения на землю. На новом видео заметно, как в темноте резко вспыхивает свет, после чего по улице, рядом с домами, разлетаются горящие обломки.

Ранее Українські Новини опубликовали фотографии и другие видео с места катастрофы, на которых видны обломки частей самолета и вещей на его борту.

Также сегодня самолет с украинскими экспертами приземлился в Иране для расследования причины катастрофы.

Напомним, западные спецслужбы назвали предварительной причиной крушения Boeing-737-800 украинской компании МАУ в Иране техническую неисправность.

Также украинским авиакомпаниям были запрещены полеты в воздушном пространстве Ирака.