Самолет Минобороны с группой экспертов вылетел в Иран, - Данилов

Самолет Министерства обороны с группой экспертов вылетел в Иран. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Самолет Министерства обороны Украины с группой экспертов вылетел в Иран", - написал он.

Данилов пожелал им удачи и выполнения поставленных задач.

Он отметил, что Украина ждет их возвращения.

Как сообщали Українськi Новини, западные спецслужбы назвали предварительной причиной крушения Boeing-737-800 украинской компании МАУ в Иране техническую неисправность.

Также украинским авиакомпаниям были запрещены полеты в воздушном пространстве Ирака. А немецкая авиакомпания Lufthansa, уже завтра, 9 января вновь возобновит прямые авиарейсы в Тегеран, где сегодня произошло крушение украинского самолета Boeing-737.

Тем временем Украина начала проверку обеспечения летной деятельности авиакомпанией "Международные авиалинии Украины".