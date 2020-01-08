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08 января 2020, среда, 20:32 1291
Политика 2020-01-08T21:18:10+02:00
Українські Новини
В МИД Украины рассказали, почему главной страной расследования является Иран

В МИД Украины рассказали, почему главной страной расследования является Иран

Елизавета Кесельман
МИД Украины, Кабмин, Верховная Рада, Алексей Макеев, Крушение Boeing-737 МАУ в Иране
МИД Украины.Фото:ru.wikipedia.org
МИД Украины.Фото:ru.wikipedia.org

Министерство иностранных дел Украины рассказало, почему Иран является основной страной расследования катастрофы самолета Boeing-737-800 компании "Международные авиалинии Украины". Об этом на своей странице в Facebook написал политический директор МИД Украины Алексей Макеев.

Эксперт также объяснил, почему Тегеран не должен отдавать кому-то черные ящики.

Он напомнил, что расследование авиакатастроф регламентируются международным правом, в частности приложением 13 к Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. И происходит оно в сотрудничестве многих государств.

"Главным в расследовании является государство, в котором произошла катастрофа. Именно она образует независимую комиссию по расследованию. Она также оперативно должна сообщить о катастрофе государству, где было зарегистрировано судно, государство-оператору (в обоих последних случаях это — Украина), государство, где воздушное судно было спроектировано/изготовлено, а также ИКАО", — пояснил представитель МИД.

Так, кроме главной страны расследования к нему могут присоединиться указанные государства, а также страны, граждане которых пострадали в катастрофе.

Макеев напомнил, что Украина уже заявила о намерении присоединиться к расследованию катастрофы.

Как сообщали Українські Новини, Украина и Иран договорились координировать действия для выяснения причины крушения МАУ.

Украина решила с 9 января прекратить полетывоздушных судов украинских авиакомпаний в Иран до выяснения причин крушения самолета МАУ в Тегеране.


Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту крушения самолета МАУ в Иране по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей) Уголовного кодекса.

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