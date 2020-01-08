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08 января 2020, среда, 17:16 258 Инфографика
Общество 2020-01-08T17:45:01+02:00
Українські Новини
Главное об авиакатастрофе Boeing-737 компании МАУ

Главное об авиакатастрофе Boeing-737 компании МАУ

Олена Проценко
Авиакатастрофа, Крушение самолета, Боинг, МАУ, Крушение Boeing-737 МАУ в Иране
Крушение
Крушение "Боинг-737" в Иране. Фото: isna.ir

8 января в 04:44 самолет Боинг-737 от авиакомпании МАУ потерпел крушение вскоре после вылета (через две минуты) из международного аэропорта им. Хомейни в Иране. По данным МАУ, погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. На борту были граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Великобритании. Причина аварии на данный момент неизвестна.

На борту находились:

1.Пилоты:

  • Гапоненко Владимир;
  • Наумкин Алексей;
  • Хоменко Сергей.

2. Бортпроводники:

  • Статник Екатерина;
  • Микитюк Мария;
  • Лихно Денис;
  • Овчарук Валерия;
  • Сологуб Юлия;
  • Матьков Игорь.

3. Пассажиры:

  • Малахова Елена;
  • Кобюк Ольга.

Также среди 167 пассажиров было 24 человека возрастом до 16 лет (от 2004 до 2018 года рождения). Самому старшему пассажиру было 70 лет, а самому младшему - 2 года.

Что известно о крушении Боинга-737. Что известно о крушении Боинга-737.

Как сообщали Українські Новини, в МАУ на сайте обнародовали официальные списки пассажиров, которые находились на борту самолета, а иранские спасатели обнаружили два черных ящика на месте крушения "Боинга-737". Правительсво отправляет поисково-спасательную группу в Иран.

Тем временем Иран и Украина договорились координировать действия для выяснении причин падения самолета, но Украина временно прекратила полеты в Иран.

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