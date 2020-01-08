ГБР засекретило результаты обысков в спортклубе Порошенко

Госбюро расследований засекретило результаты обысков в спортивном клубе "5 элемент" в Киеве, в котором на видео снимали клиентов, в том числе и нынешнего Президента Вдадимира Зеленского, и конечными бенефициарами которого являются бывший Президент Петр Порошенко (2014-2019) и экс-первый заместитель фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде 8-го созыва (2014-2019) Игорь Кононенко.

Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин.

По данным ГБР, информация относительно результатов обысков не может быть разглашена, так как это может нанести вред интересам досудебного расследования.

ГБР отказалось, в частности, сообщить, что было изъято в результате обысков.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР обнаружило скрытые камеры наблюдения в раздевалках спортклуба "5 элемент".

20 декабря СБУ и ГБР проводили обыски в спортивном клубе "5 элемент".

В июле НАБУ также проводило обыски в спортклубе "5 элемент" в Киеве. Тогда в ходе обысков НАБУ изъяло документы в спортклубе "5 элемент" и автомобильной компании "Богдан моторс".