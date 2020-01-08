Украина намерена отправить в Иран группу для помощи в поисковой операции после крушения самолета МАУ

Украина намерена отправить в Тегеран (Иран) группу для помощи в поисковой операции после крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини."Мы готовим к командировке группу для помощи в поисковой операции и для расследования причин катастрофы", - написал он.Министерство иностранных дел открыло горячую линию поддержки.Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что 82 иранца и 63 канадца погибли в результате крушения самолета МАУ в Иране. В СНБО сообщили, что погибли 11 украинцев.Как сообщали Українськi Новини, самолет МАУ (Киев) потерпел крушения в Тегеране (Иран), по предварительным данным, погибли все пассажиры и члены экипажа самолета (176 человек)Также 9 украинцев - членов экипажа погибли в результате крушения самолета МАУ в Иране.Кроме того, в МИД готовят списки погибших и спецрейсы в Иран для вывоза тел при крушении самолета МАУ. Тем временем СНБО по поручению Зеленского создал оперативный штаб в связи с крушением самолета МАУ в Иране.