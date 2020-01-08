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08 января 2020, среда, 05:30 488
Lifestyle 2020-01-08T07:15:01+02:00
Українські Новини
2020 год для Львов: когда нужно рисковать и преодолевать себя

2020 год для Львов: когда нужно рисковать и преодолевать себя

Олена Проценко
астрологический прогноз, советы астрологов, Гороскоп, Гороскоп 2020, Львы, гороскоп на год
Лев. Фото: pixabay
Лев. Фото: pixabay

Планеты и звезды поспособствуют тому, чтобы в январе Львы преуспели во многих сферах: в любви, работе и бизнесе. Но в 2020 году будут не только благоприятные периоды. О том, когда не стоит рисковать, а когда Львы могут добиться наибольшего успеха, рассказал Максим Маярчук на своей странице в Facebook.

2020 год для Львов должен быть неплохим. Ничего особо радикального или страшного не произойдет. Даже наоборот: большую часть года Львы будут полны сил и энергии.

В 2020 году нужно делать то, что требует напора, сил, настойчивости, целеустремленности - а то и задора со свистом. Всё это у Львов будет.

Занимайтесь спортом, худейте, меняйте себя, решительно объясняйтесь в любых отношениях. Можно даже немного позволить себе рисковать.

Лучшие периоды для всего вышеперечисленного - с 3 января по 16 февраля, а также вся вторая половина года: с 28 июня по 31 декабря 2020 года.

Правда, будут и периоды риска, когда стоит быть осторожным, не спешить, не давить, уметь вовремя отступать. А именно: с 31 марта по 12 мая включительно.

Ну и, разумеется, Львам нужно помнить о том, что конец января - первые 18 дней февраля, конец апреля - первые 20 дней мая и конец октября - первые 20 дней ноября - всё это сложные для периоды. Периоды преодоления. Впрочем, если подойти с умом и терпением, то ничего страшного не произойдет.

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