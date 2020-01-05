Тельцам 2020 год принесет удачу, везение и большие перемены, - астролог

В 2020 году Овнам советуют быть умеренными во всем, а Тельцам обещают большие перемены, везение и удачу. Подробным астрологическим прогнозом для Тельцов на год поделился Максим Маярчук на своей странице в Facebook.

Тельцам 2020 год должен принести что-то хорошее. Кому-то что-то кардинально новое, хотя и через трудности, а кому-то просто везение, удачу, счастливое стечение обстоятельств.

Тельцам, родившимся с 22 апреля и позже (до 20 мая), 2020 год принесёт удачу разной величины. Для апрельских тельцов более благоприятным будет январь. Для остальных - более поздние месяцы.

Тельцы, родившиеся 8 мая и позже, - вы станете мудрее, собраннее, организованнее. Ваши планы будут четкими и продуманными. А во время их реализации вы будете всё успевать точно в срок. Пользуйтесь 2020-м годом для долгосрочного планирования. Осуществляйте важные и длительные проекты, требующие скрупулезности, организованности и внимательности.

Тельцы, родившиеся с 8 по 15 мая - вас ждут большие перемены в жизни. И это будут, скорее, перемены к лучшему. Сколько бы лет вам ни было - меняйте свою жизнь. Второго такого шанса не представится уже никогда больше. Но перемены эти должны прийти через жертвы.

Это не плохо, это не страшно - просто от чего-то придется отказаться, что-то оставить, от чего-то уйти. Хоть вам и сложно расставаться с привычными вещами, но взамен жизнь способна дать вам подарок, который вы просто не можете сейчас себе представить.

Тельцы, которые родились с 21 апреля по 3 мая. В 2020 году будьте готовы к неожиданностям и не рискуйте зря. Может быть нервно, однако, это пройдет. Ничего не бойтесь.

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