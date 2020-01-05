подписаться на рассылку
23.45 24.3
25.8 26.8
˟
05 января 2020, воскресенье, 07:30 24
Lifestyle 2020-01-05T07:30:02+02:00
Українські Новини
Астролог раскрыл главные астрологические события нового года

Астролог раскрыл главные астрологические события нового года

Олена Проценко
Ретроградные планеты, Знаки зодиака, Затмение, Астрология, астрологический прогноз
Планеты. Фото: pixabay
Планеты. Фото: pixabay

Украину в 2020 году ждет множество важных событий, благодаря особому положению планет. А что же 2020 год приготовил каждому украинцу в частности. Самыми главными событиями года поделился астролог.

Год будет очень насыщенным, ведь будет шесть затмений, а Марс и Венера уйдут в ретроградность, что бывает не часто.

10.01.2020 - Первое Лунное затмение. Больше всего почувствуют его влияние Раки, Весы, Овны, Козероги.

25.01.2020 - Лунный Новый год, а 04.02.2020 - Китайский Новый год. В этот период Металлическая Крыса вступает в свои права хозяйки года.⠀

Ретроградный Меркурий (17.02-10.03.2020, 18.06-12.07.2020, 14.10-03.11.2020)

Сильнее всего вы почувствуете его влияние в сфере коммуникаций, торговли, бизнеса, транспорта, техники, обучения. В эти периоды в указанных сферах появятся сбои и трудности.

Ретроградная Венера (13.05-25.06.2020)

В этот период обостряются отношения со второй половинкой, могут быть ссоры, конфликты. Важно сохранять баланс, не допускать грубостей и разногласий.

Ретроградный Юпитер (14.05 - 13.09.2020)

Период будет благоприятным и даст возможности для духовного роста.

Ретроградный Сатурн (11.05-29.09.2020)

Планета укажет на сферы, где люди в прошедшей жизни не смогли стать зрелыми. Поэтому лучше не избегать ответственности, а постараться справиться с испытаниями.

Ретроградный Марс (10.09-14.11.2020)

Будет ломаться техника, а новые начинания не увенчаются успехом. Но пявится возможность доделать свои старые дела.

Ранее Українські Новини писали о том, каким будет январь для всех знаков зодиака и кому повезет в год Металлической Крысы.

Больше новостей о: Ретроградные планеты Знаки зодиака Затмение Астрология астрологический прогноз

Новости
Госслужба по чрезвычайным ситуациям перешла на усиленный режим службы на праздничные выходные 08:15
Затопленный лифт. Фото: сайт vesty.co.il
Сильные осадки вызвали наводнение в Тель-Авиве, есть погибшие 00:23
В Польше будут судить украинского туриста, дрон которого упал на крышу монастыря 23:55
Убийство в Киеве. Фото: Информатор
В Киеве в арендованной на праздники квартире нашли тела двух пропавших девушек 23:28
Соцвыплаты в 2020 вырастут: сколько получат безработные, малообеспеченные и сироты 22:55
больше новостей
Михаил Гаврилюк Фото: tk.media
Казак Гаврилюк построил в Карпатах большой дом возле водопада и озера 11:36
Поднимут пенсионный возраст: как будут платить пенсии в 2020 05:00 Инфографика
Авиакатастрофа в Судане. Фото: twitter.com/primenewsnig
В Судане разбился самолет Ан-12: много погибших 11:25
Что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в I квартале: эксперты дали прогноз 08:45 Инфографика
Доллар и евро обвалились в обменниках: курс валют перед длинными выходными 10:22
больше новостей
Зеленский решил задержаться на отдыхе в "Синегоре" почти на неделю, - СМИ 15:13
Михаил Гаврилюк Фото: tk.media
Казак Гаврилюк построил в Карпатах большой дом возле водопада и озера 11:36
СБУ разрешила въезд в Украину актеру Добронравову 16:08 Документ
Поднимут пенсионный возраст: как будут платить пенсии в 2020 05:00 Инфографика
Порошенко уплыл на роскошной яхте за 380 тысяч долларов на Сейшелы 20:21
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok