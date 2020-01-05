Астролог раскрыл главные астрологические события нового года

Украину в 2020 году ждет множество важных событий, благодаря особому положению планет. А что же 2020 год приготовил каждому украинцу в частности. Самыми главными событиями года поделился астролог.

Год будет очень насыщенным, ведь будет шесть затмений, а Марс и Венера уйдут в ретроградность, что бывает не часто.

10.01.2020 - Первое Лунное затмение. Больше всего почувствуют его влияние Раки, Весы, Овны, Козероги.

25.01.2020 - Лунный Новый год, а 04.02.2020 - Китайский Новый год. В этот период Металлическая Крыса вступает в свои права хозяйки года.⠀

Ретроградный Меркурий (17.02-10.03.2020, 18.06-12.07.2020, 14.10-03.11.2020)

Сильнее всего вы почувствуете его влияние в сфере коммуникаций, торговли, бизнеса, транспорта, техники, обучения. В эти периоды в указанных сферах появятся сбои и трудности.

Ретроградная Венера (13.05-25.06.2020)

В этот период обостряются отношения со второй половинкой, могут быть ссоры, конфликты. Важно сохранять баланс, не допускать грубостей и разногласий.

Ретроградный Юпитер (14.05 - 13.09.2020)

Период будет благоприятным и даст возможности для духовного роста.

Ретроградный Сатурн (11.05-29.09.2020)

Планета укажет на сферы, где люди в прошедшей жизни не смогли стать зрелыми. Поэтому лучше не избегать ответственности, а постараться справиться с испытаниями.

Ретроградный Марс (10.09-14.11.2020)

Будет ломаться техника, а новые начинания не увенчаются успехом. Но пявится возможность доделать свои старые дела.

Ранее Українські Новини писали о том, каким будет январь для всех знаков зодиака и кому повезет в год Металлической Крысы.