Главный соблазн для Овнов в 2020: астролог рассказал чего стоит опасаться

Астрологи обещают, что январь будет энергетически стабильным для всех знаков зодиака. Но что в целом ждет Овнов в 2020 году. Астрологическим прогнозом для Овнов поделился Максим Маярчук на своей странице в Facebook.

В 2020 году Овнам нужно быть умеренными. Это одна из самых серьезных ваших задач. Ведь желание слишком много брать на себя, пытаться слишком много заполучить, желание перебрать и переборщить – станет одним из самых главных соблазнов. Умеренность должна быть и в еде, ведь у многих Овнов в 2020 году есть шанс пополнеть.

Еще очень захочется говорить лишнее, потому следите за языком. Ваша гордыня будет играть всеми бликами радуги.

Следует быть осторожнее с начальством и влиятельными людьми. Они могут неправильно понимать вас, а вы - их. Например, они что-то напишут или произнесут, а вам покажется - что они это пообещали, хотя на самом деле это не так. Или, что несколько хуже, эти влиятельные люди (начальство) могут подумать, что это именно вы что-то им пообещали или на что-то подписались. Вы же, естественно, этого не сделаете.

Овны, родившиеся с 9 по 19 апреля - 2020 потребует от вас внимательности, четкости, дисциплины. Потребует умения планировать, умения рассчитывать время (сколько нужно для этого этапа, а потом - сколько для того этапа) - а также умения вовремя начинать и заканчивать свои дела.

Ваши планы должны быть точными. Жизнь их будет ломать. Но это не ломка - это корректирование ради обучения, не смотря на то, что вы этого не любите.

Те овны, кто родился с 9 по 14 апреля: вам будет совсем непросто. Но не следуйте никаким шаблонам счастья и благополучия.

Ранее Українські Новины писали о том, кому повезет в год Крысы и как достигнуть своих целей в новом году.