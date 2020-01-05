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  • В 2020 году Близнецам не стоит рисковать и нужно заняться спортом, - астролог
05 января 2020, воскресенье, 05:45 490
Lifestyle 2020-01-06T01:15:05+02:00
Українські Новини
В 2020 году Близнецам не стоит рисковать и нужно заняться спортом, - астролог

В 2020 году Близнецам не стоит рисковать и нужно заняться спортом, - астролог

Олена Проценко
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Близнецы. Фото: pixabay
Близнецы. Фото: pixabay

Астролог уверяет, что для Близнецов 2020 год не должен стать таким радикальным, как для Тельцов или Овнов. Хотя будут в нём как более, так и менее бурные периоды. Максим Маярчук поделился астрлогическим прогнозом для Близнецов на своей странице в Facebook.

С 4.01 до 16.02 и с 13.05 до 27.06 – это периоды, когда нельзя рисковать и нужно контролировать свои эмоции, следить за словами и не перегружать себя. В это время стоит быть осторожнее с такими делами как, например, хирургические операции и вождение машины.

С 31.03 до 12.05 – период, когда у Близнецов будет много сил, энергии, задора. Период, когда нужно идти вперед, заниматься спортом, делать все, что требует напора, мощи и усилий. В это же время можно улучшить отношения с мужчинами, особенно молодыми.

С 28.06 и до конца 2020 года у всех Близнецов тоже будет вполне хорошо с силами и энергией.

Близнецам, которые родились с 5 по 13 июня, стоит быть осторожнее, ведь жизнь будет тестировать их на умение не вводить себя в заблуждение и иллюзии. Будьте осторожнее с алкоголем и прочими веществами: они могут управлять вами, причем сильнее, чем всегда. Могут толкать на совершенно неправильные поступки. Проверяйте себя несколько раз, перед тем, как что-то сделать. Не очаровывайтесь, хотя захочется.

Ранее Українські Новини писали о том, что для многих знаков зодиака 6 января наступает время поездок и контактов, а также о том, кому повезет в год Крысы.

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