У Овнов контроль, у Львов всплеск харизмы: прогноз от астрологов на январь

Разумеется, 2020 год начнется для большинства из нас с отдыха. Если для вас праздничные дни будут выходными, постарайтесь сменить обстановку и как следует отдохнуть. Середина и конец месяца обещают быть энергетически стабильными, поэтому влиться в работу будет относительно несложно. Своим астропрогнозом на первый месяц нового года поделился украинский астролог Павел Глоба.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Овнам в январе необходимо следовать определенным предписаниям, чтобы полностью контролировать свою жизнь: например, семи правилам обретения счастья, правилам морали и здравому смыслу. В январе лучше не рисковать, не начинать новых дел, а следовать стандартному плану в работе и домашних делах. Овнам потребуется время, чтобы вернуться в строй и начать снова двигаться к своим целям. Энергетика планет будет плохо подходить для рисков и авантюр, крупных покупок и новых знакомств.

Телец (20 апреля - 20 мая)

У Тельцов в январе всё будет в полном порядке, но все равно звезды и планеты хотят, чтобы эти люди были немного осмотрительнее. Особенно это касается одиноких Тельцов, которые твердо намерены найти вторую половинку. Оценка совместимости поможет им не прогадать и остановить свой выбор на достойном человеке, с которым можно построить брак, семью, к которому можно проникнуться доверием. В работе все будет стабильно. Тельцы в январе будут если не на гребне волны, то на подъеме — точно.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Близнецы не относятся к самым ревнивым Знакам Зодиака, но в январе на них может нахлынуть это разрушительное чувство. Это благоприятное время для того, чтобы дать друг другу в отношениях больше свободы. Следует направить силы на работу, увлечения, хобби, личные дела. Тем Близнецам, которые находятся в поисках любви, лучше не ждать у моря погоды, а действовать. То же самое касается и сферы финансов: важно искать новые возможности, а не полагаться на одну лишь удачу.

Рак (21 июня - 22 июля)

Ракам звезды и планеты рекомендуют не делиться планами с посторонними людьми, потому что в январе могут появиться новые завистники и недоброжелатели. Представителям этого Знака понадобится осторожность в общении с незнакомцами. Больше всего Ракам повезет в конце месяца, когда обстановка стабилизируется, а звезды обретут спокойствие. Новые дела на работе и в бизнесе лучше начинать с хладнокровием и максимальной выдержкой. Важно научиться управлять эмоциями, ведь первый блин почти всегда комом.

Лев (23 июля - 22 августа)

Львы станут более харизматичными в январе. Звезды и планеты поспособствуют тому, чтобы эти люди преуспели в любви, в бизнесе и в работе, произвели на окружающих хорошее впечатление. Также в этом Львам поможет чувство юмора и скрытые возможности их Знака Зодиака. Львы смогут удивить самих себя и окружающих, преобразиться во всех сферах. Им будет сопутствовать удача при решении стандартных проблем и при начале новых дел. Самое главное в январе — не сдавать назад и не бояться нового.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Девам в январе звезды помогут избавиться от пяти вредных привычек, которые способны разрушить жизнь. Это будет время очищения, а не приобретения. Пока едва ли стоит ждать повышения зарплаты, новых предложений о работе, ярких знакомств. Нужно сосредоточиться на себе, потому что лучшего времени для работы над собой просто не найти. В январе планеты и звезды помогут Девам преобразиться, стать лучше во всех возможных аспектах. Это благоприятный период для саморазвития, для получения новых знаний и применения их на практике.

Весы (23 сентября - 22 октября)

В январе Весов могут ожидать ссоры и конфликты с окружающими людьми. Следование двенадцати законам Вселенной не позволит людям управлять Весами. Необходимо остерегаться манипуляций со стороны коллег и близких людей. В этом Весам поможет самодостаточность. Сохранить свою репутацию и повысить авторитет можно при помощи своевременного решения проблем, высокого уровня ответственности. Не стоит откладывать важные дела в долгий ящик.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Для представителей этого Знака Зодиака самой важной станет сфера любви. Именно в ней Скорпионы смогут раскрыться полностью и достичь хороших результатов. Медитация на привлечение любимого человека поможет им настроиться на нужный лад. Дома следует соблюдать полный порядок. Это повысит энергетику Скорпионов и избавит их от негативных мыслей, улучшит сон и общее самочувствие. Хорошо на настроении и самочувствии скажется общение с позитивными людьми. Конфликтовать с недоброжелателями не стоит. Лучше просто не обращать на них внимание.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

У каждого из нас свои жизненные принципы, свои цели и средства их достижения. Стрельцам стоит пользоваться своими самыми сильными сторонами. Это самое важное правило успеха на январь. Оно станет панацеей от проблем, неуверенности и неурядиц. Январь — время важных изменений, поэтому скучно точно не будет. В моменты принятия важных решений Стрельцам лучше полагаться на свою интуицию: в первый месяц 2020 года она станет значительно сильнее.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Финансовая сфера для Козерогов может стать самой важной. Шепотки на богатство и удачу помогут представителям этого Знака преодолеть препятствия на пути к успеху. Также нужно чуть больше времени уделять планированию, чтобы не рисковать лишний раз. Совершая покупки, необходимо думать о целесообразности приобретения. Преодолевать трудности можно при помощи хитрости, но лучше не увлекаться подобной методикой, так как есть риск потерять уважение коллег и деловых партнеров.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Отрицательные мысли и негативные эмоции могут сделать Водолеев менее успешными в январе. Начало месяца желательно посвятить очищению от накопившегося в сознании мусора. Три эффективных метода в этом плане будут очень продуктивными. Самым благоприятным временем для Водолеев станет середина месяца. Звезды и планеты будут находиться в гармонии, поэтому жизнь представителей этого Знака преобразится. В этот период можно заняться преображением своей внешности, сменой обстановки.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Рыбам необходимо позаботиться о самочувствии в начале 2020 года. Первая неделя января прекрасно подойдет для начала цикла физических упражнений. Также желательно соблюдать режим дня, больше времени проводить на свежем воздухе. Обрести силы и улучшить энергетику поможет дыхательная гимнастика. Январь — прекрасный период для поиска второй половинки. Рыбы станут более привлекательными для противоположного пола. Можно заводить серьезные отношения, ходить на свидания, знакомиться, общаться.

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