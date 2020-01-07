Для многих Раков 2020 будет непростым: когда не стоит рисковать

В 2020 году Ракам будет не так легко, как Близнецам, но астролог уверяет, что они смогут выбраться из любой ситуации с практической пользой для себя. Только не вступайте в конфликты с другими людьми и контролируйте свои эмоции. Подробным астрологическим прогнозом для Раков поделился Максим Самчук на своей странице в Facebook.

В наступившем году будут разные периоды: и бурные, и не очень, и периоды легкости, и периоды преодоления. Однако, все же для большинства Раков 2020 окажется непростым.

Периоды, в которые нужно быть осторожнее, меньше рисковать, продумывать свои слова и не спешить: с 17.02 – по 30.03 и с 28.06 – по 31.12. Ракам следует собраться, сосредоточиться и внимательно следить за своей жизнью.

Нужно обязательно помнить о том, что подобные периоды - это не что-то плохое, не что-то страшное. Наоборот: те, кто будут внимательно следить за миром, а также за собой - получат очень хорошее развитие и смогут многого достичь в разных сферах и областях. В эти периоды нужно быть осторожнее во взаимоотношениях с мужчинами.

Возможно противостояние, трения, недопонимания. Чтобы все было гармонично нужно будет приложить усилия. Большинству Раков в 2020 году придется столкнуться с чужим самолюбием, чванством, высокомерием, несдержанностью и неумеренностью. Помните о том, что мир всегда демонстрирует нам те качества, которые есть у нас самих.

Нужно осторожнее общаться с влиятельными, статусными людьм. И быть внимательнее в зарубежных делах, поездках.

Раки, родившиеся с 11 по 22 июля, 2020 потребует внимательности, четкости, дисциплины. Потребует умения планировать, умения рассчитывать время, а также умения вовремя начинать и заканчивать свои дела. Ваши планы должны быть точными, ведь жизнь может их ломать. Для вас возможно некоторое противостояние с людьми, которые старше вас. В таком противостоянии можно найти положительные нотки для обеих сторон - и именно их надо искать. Сотрудничайте.

Раки, родившиеся с 11 по 18 июля - будет (а кому уже и есть) весьма непросто. Но не следуйте никаким шаблонам счастья.

В первую половину 2020 года, и особенно в период с начала мая и до 27 июня - нужно делать всё, что требует энергии, напора, сил. Можно слегка рисковать, можно заниматься спортом, можно идти вперед и достигать поставленых целей. Максимально эффективно используйте это время.

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