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07 января 2020, вторник, 05:00 173
Общество 2020-01-07T05:00:01+02:00
Українські Новини
Сегодня православные христиане отмечают Рождество Христово: история и традиции

Сегодня православные христиане отмечают Рождество Христово: история и традиции

Олена Проценко
рождественский вертеп, Традиции, Коляда, Рождество Христово, Рождество-2020, Рождество
Рождество Фото: saga.ua
Рождество Фото: saga.ua

Сегодня, 7 января, в Украине православные христиане отмечают Рождество. Считается, что в этот день родился Иисус Христос – Сын Божий на земле. И от этого же дня начинается отсчет времени. Существует много традиций, которые связаны с  Рождеством: коляда, вертеп, обычай поминать предков и другие. Подробнее о празднования Рождества Христова рассказывается на сайте Українські Традиції.

Традиции рождественского празднования

Рождеству, по церковному уставу, предшествовал четырехнедельный Рождественский пост (Филиппов), с 27 ноября по 6 января. В это время выполнялись все домашние работы. Угол украшали особенно торжественно: зажженной свечой или лампадкой. Здесь ставили первый символ всех трех зимних праздников - дидух. Зерно с дидуха хранили до весны, примешивая потом к посевному - для обеспечения богатого урожая. Особое значение придавалось рождественской погоде. По ней определяли будущий урожай. 

Утром 7 января украинцы шли в церковь, чтобы отдать дань новорожденному Христу. После окончания церковной службы семья снова собиралась на праздничный обед.

После обеда наступает время заслуженного отдыха. В гости же нужно идти также после обеда. Женатые пары, как правило, идут к своим родителям. Очень давней является украинская традиция мириться в этот день, прощать друг другу обиды, вольные и невольные, чтобы в полную меру почувствовать радость жизни.

Многие традиции празднования Рождества до сих пор сохранились. С самого утра принято ходить по домам и петь колядки. Многие люди, когда колядуют, наряжаются в различные костюмы и подравляют людей на улице с праздником. Вечер проводят в семейном кругу за праздничным ужином из 12 не постных блюд. Стол украшают свечами. Детям рассказывают библейские истории о рождении Христа. Традиционным также стало обмениваться подарками. 7 января в церквях проводятся три богослужения: в полночь, на рассвете и днем. 

В этот день день существуют такие запреты:

  • нельзя убирать и занимать бытовыми делами;
  • запрещается сквернословить ругаться и кричать;
  • не рекомендуется надевать старую одежду;
  • ни в коем случае нельзя отказывать в помощи;
  • прогонять колядующих также запрещается;
  • категорически нельзя гадать на Рождество;
  • нельзя в этот день шить и вязать.

Приметы

  • если оттепель - весна будет ранняя и теплая;
  • на Рождество Христово метель - пчелы хорошо роиться будут;
  • если утром в Рождество к вам зайдут двое, то в вашем доме не будет смерти, развода и разлук в течение года;
  • звездное небо — хорошо уродят в этом году горох и гречка;
  • ясная погода на Рождество – к урожаю;
  • если 7 января тепло – к холодной весне.

Коляда

Испокон веков существовал в нашем народе обычай желать друг другу счастья, здоровья, многих лет и благополучия в доме и семье. Уже после Святой Вечери украинцы начинали ходить по домам. Песнями и воспроизведением бытовых сценок поздравляли хозяев и их детей, желали им согласия и достатка. Колядовать начинают не во всех уголках Украины одновременно: колядуют на Святой Вечер, кто-то – в первый день Рождества Христова, также колядуют на второй день празднования и после службы в церкви.

Готовились к колядованию заранее - изготовляли колядницкие доспехи: восьмиугольную звезду, маски Козы и Медведя. В Рождественской колядницкой группе были преимущественно парни. Они выбирали атамана - парня, который отличался ловкостью, остроумием и которого уважали. Кроме того, он умел красиво начинать песню и сделать в ней вывод. Традиционная одежда колядников - белые и коричневые полушубки, сапоги собственной работы, платки или веночки у девушек. Праздничные колядники в зависимости от региона различались своим количественным составом и обрядовыми персонажами. Потому существуют детская коляда, мальчишеская, девичья и церковная.

Ранее Українські Новини писали о том, как будет работать в Киеве транспорт на Рождество и составляли список самых красивых украинских колядок и поздравлений с Рождеством.

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