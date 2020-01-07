Сегодня православные христиане отмечают Рождество Христово: история и традиции

Сегодня, 7 января, в Украине православные христиане отмечают Рождество. Считается, что в этот день родился Иисус Христос – Сын Божий на земле. И от этого же дня начинается отсчет времени. Существует много традиций, которые связаны с Рождеством: коляда, вертеп, обычай поминать предков и другие. Подробнее о празднования Рождества Христова рассказывается на сайте Українські Традиції. Традиции рождественского празднования Рождеству, по церковному уставу, предшествовал четырехнедельный Рождественский пост (Филиппов), с 27 ноября по 6 января. В это время выполнялись все домашние работы. Угол украшали особенно торжественно: зажженной свечой или лампадкой. Здесь ставили первый символ всех трех зимних праздников - дидух. Зерно с дидуха хранили до весны, примешивая потом к посевному - для обеспечения богатого урожая. Особое значение придавалось рождественской погоде. По ней определяли будущий урожай. Утром 7 января украинцы шли в церковь, чтобы отдать дань новорожденному Христу. После окончания церковной службы семья снова собиралась на праздничный обед. После обеда наступает время заслуженного отдыха. В гости же нужно идти также после обеда. Женатые пары, как правило, идут к своим родителям. Очень давней является украинская традиция мириться в этот день, прощать друг другу обиды, вольные и невольные, чтобы в полную меру почувствовать радость жизни. Многие традиции празднования Рождества до сих пор сохранились. С самого утра принято ходить по домам и петь колядки. Многие люди, когда колядуют, наряжаются в различные костюмы и подравляют людей на улице с праздником. Вечер проводят в семейном кругу за праздничным ужином из 12 не постных блюд. Стол украшают свечами. Детям рассказывают библейские истории о рождении Христа. Традиционным также стало обмениваться подарками. 7 января в церквях проводятся три богослужения: в полночь, на рассвете и днем. В этот день день существуют такие запреты: нельзя убирать и занимать бытовыми делами; запрещается сквернословить ругаться и кричать; не рекомендуется надевать старую одежду; ни в коем случае нельзя отказывать в помощи; прогонять колядующих также запрещается; категорически нельзя гадать на Рождество; нельзя в этот день шить и вязать. Приметы если оттепель - весна будет ранняя и теплая; на Рождество Христово метель - пчелы хорошо роиться будут; если утром в Рождество к вам зайдут двое, то в вашем доме не будет смерти, развода и разлук в течение года; звездное небо — хорошо уродят в этом году горох и гречка; ясная погода на Рождество – к урожаю; если 7 января тепло – к холодной весне. Коляда Испокон веков существовал в нашем народе обычай желать друг другу счастья, здоровья, многих лет и благополучия в доме и семье. Уже после Святой Вечери украинцы начинали ходить по домам. Песнями и воспроизведением бытовых сценок поздравляли хозяев и их детей, желали им согласия и достатка. Колядовать начинают не во всех уголках Украины одновременно: колядуют на Святой Вечер, кто-то – в первый день Рождества Христова, также колядуют на второй день празднования и после службы в церкви. Готовились к колядованию заранее - изготовляли колядницкие доспехи: восьмиугольную звезду, маски Козы и Медведя. В Рождественской колядницкой группе были преимущественно парни. Они выбирали атамана - парня, который отличался ловкостью, остроумием и которого уважали. Кроме того, он умел красиво начинать песню и сделать в ней вывод. Традиционная одежда колядников - белые и коричневые полушубки, сапоги собственной работы, платки или веночки у девушек. Праздничные колядники в зависимости от региона различались своим количественным составом и обрядовыми персонажами. Потому существуют детская коляда, мальчишеская, девичья и церковная. Ранее Українські Новини писали о том, как будет работать в Киеве транспорт на Рождество и составляли список самых красивых украинских колядок и поздравлений с Рождеством.