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  • Хоакин Феникс получил "Золотой глобус" за роль в "Джокере"
06 января 2020, понедельник, 13:51 57
Жизнь 2020-01-06T13:51:08+02:00
Українські Новини
Хоакин Феникс получил "Золотой глобус" за роль в "Джокере"

Хоакин Феникс получил "Золотой глобус" за роль в "Джокере"

Анна Рудык
Джокер, Хоакин Феникс, Золотой глобус
Джокер. Скриншот: YouTube
Джокер. Скриншот: YouTube

Голливудский актер Хоакин Феникс, который сыграл главную роль в психологическом триллере "Джокер", побившем несколько исторических рекордов, признан лучшим драматическим актером на церемонии вручения "Золотого глобуса" в США. Об этом сообщает Globe Awards.

Фильм "Джокер" вышел на большие экраны по всему миру в 2019 году и обрел огромный резонанс среди зрителей почти по всему миру.

А режиссер триллера Тодд Филлипс уже обрадовал фанатов фильма, сообщив о начале работы над сиквелом "Джокера".

Американские СМИ предполагают, что во второй части "Джокера" главную роль также сыграет Хоакин Феникс.

Кроме того, в Беверли-Хиллз (США) на 77-й церемонии вручения премии "Золотой глобус" Голливудской ассоциации иностранной прессы сериал "Чернобыль" был признан лучшим мини-сериалом.

Как сообщали Українські Новини, в СМИ появилась информация, что Трамп устроил показ фильма "Джокер" в Белом доме для друзей и семьи.

Также фильм "Джокер" поссорил политиков в Греции

Ранее нардеп Кива появился в Раде в маске Джокера

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