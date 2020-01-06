Хоакин Феникс получил "Золотой глобус" за роль в "Джокере"

Голливудский актер Хоакин Феникс, который сыграл главную роль в психологическом триллере "Джокер", побившем несколько исторических рекордов, признан лучшим драматическим актером на церемонии вручения "Золотого глобуса" в США. Об этом сообщает Globe Awards.

Фильм "Джокер" вышел на большие экраны по всему миру в 2019 году и обрел огромный резонанс среди зрителей почти по всему миру.

А режиссер триллера Тодд Филлипс уже обрадовал фанатов фильма, сообщив о начале работы над сиквелом "Джокера".

Американские СМИ предполагают, что во второй части "Джокера" главную роль также сыграет Хоакин Феникс.

Кроме того, в Беверли-Хиллз (США) на 77-й церемонии вручения премии "Золотой глобус" Голливудской ассоциации иностранной прессы сериал "Чернобыль" был признан лучшим мини-сериалом.

Как сообщали Українські Новини, в СМИ появилась информация, что Трамп устроил показ фильма "Джокер" в Белом доме для друзей и семьи.

Также фильм "Джокер" поссорил политиков в Греции.

Ранее нардеп Кива появился в Раде в маске Джокера.