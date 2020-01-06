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  • Хоакін Фенікс отримав "Золотий глобус" за роль у "Джокері"
06 січня 2020, понеділок, 13:51 5
Життя 2020-01-06T14:02:07+02:00
Українські Новини
Хоакін Фенікс отримав "Золотий глобус" за роль у "Джокері"

Хоакін Фенікс отримав "Золотий глобус" за роль у "Джокері"

Анна Рудык
Джокер, Хоакін Фенікс, золотий глобус
Джокер. Скріншот: YouTube
Джокер. Скріншот: YouTube

Голлівудський актор Хоакін Фенікс, який зіграв головну роль у психологічному трилері "Джокер", що побив кілька історичних рекордів, визнаний найкращим драматичним актором на церемонії вручення "Золотого глобуса" в США. Про це повідомляє Globe Awards.

Фільм "Джокер" вийшов на великі екрани по всьому світу в 2019 році і отримав величезний резонанс серед глядачів майже по всьому світу.

А режисер трилера Тодд Філліпс вже потішив фанатів фільму, повідомивши про початок роботи над сіквелом "Джокера".

Американські ЗМІ припускають, що в другій частині "Джокера" головну роль зіграє Хоакін Фенікс.

Крім того, в Беверлі-Хіллз (США) на 77-й церемонії вручення премії "Золотий глобус" Голлівудської асоціації іноземної преси серіал "Чорнобиль" був визнаний кращим міні-серіалом.

Як повідомляли Українські Новини, у ЗМІ з'явилася інформація, що Трамп влаштував показ фільму "Джокер" в Білому домі для друзів і сім'ї.

Також фільм "Джокер" посварив політиків в Греції.

Раніше нардеп Кива з'явився в Раді у масці Джокера.

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