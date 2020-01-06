Сериал "Чернобыль" стал одним из победителей "Золотого глобуса"

В Беверли-Хиллз (США) на 77-й церемонии вручения премии "Золотой глобус" Голливудской ассоциации иностранной прессы сериал "Чернобыль", который ранее забрал три статуэтки "Эмми", был признан лучшим мини-сериалом. Об этом сообщает Globe Awards.

Так, сообщается, что фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пона Джун Хо стал победителем в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

А сериал "Наследники" режиссера Марка Майлода получил американскую кинопремию "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический телесериал".

Также в номинации "Лучший драматический фильм" победу одержал фильм "1917" британского режиссёра Сэма Мендеса

Комедийно-драматический фильм "Однажды в…Голливуде" американского кинорежиссера Квентина Тарантино победил в номинации "Лучшая комедия или мюзикл".

Лучшим комедийным сериалом названа британская трагикомедия "Дрянь" Гарри Брэдбира.

Пятисерийный британо-американский сериал "Чернобыль" режиссера Йохана Ренка признан лучшим мини-сериалом.

В номинации "Лучшая женская роль" победила Рене Зеллвегер, которая сыграла Джуди Гарленд в байопике "Джуди".

Хоакин Феникс был признан лучшим драматическим актером за роль в фильме "Джокер" режиссера Тодда Филлипса.

Голливудская ассоциация иностранной прессы является учредителем премии "Золотой глобус". Эта награда вручается за лучшие достижения в кино и телевидении.

Как сообщали Українські Новини, на "Эмми" 2018 года "Игра престолов" получила статуэтки за лучший драматический сериал.

Тем временем обнародован рейтинг лучших сериалов 2019 года по версии BBC Culture.