"Джокер" Филлипса побил не один исторический рекорд

Фильм "Джокер", который вышел в прокат еще в начале октября, побил не один исторический рекорд. Об этом сообщает "BBC Украина".

"Джокер" стал первым в истории фильмом категории R, который собрал в мировом прокате более 1 млрд долларов. Однако это уже не первый его рекорд в истории кинематографа.

Рейтинг R, который введен в Соединенных Штатах, означает, что на его просмотр дети и подростки в возрасте до 16 лет обязательно должны идти в сопровождении взрослого.

До этого самыми финансово успешными лентами были "Дэдпул 2" (785 млн долларов) и "Дэдпул" (783 млн долларов) - оба с Райаном Рейнольдсом в главной роли.

"Джокер", который вышел в прокат в США еще в начале октября, даже в минувшие выходные вошел в топ-10 лучших фильмов в американских кинотеатрах, собрав за уикенд 31 млн долларов. Он занял седьмое место, а первой была автобиографическая драма "Форд против Феррари", которая в украинском прокате идет под названием "Аутсайдеры".

На платформе IMDB "Джокер" имеет рейтинг 8.8, что является лучшим показателем для этого года.

Ранее фильм с Хоакином Фениксом в главной роли уже стал самым прибыльным фильмом на основе комиксов за всю историю.

И это несмотря на то, что "Джокер" не имел проката в Китае, где не показывают ленты с избыточным (по мнению местных цензоров) количеством насилия и секса.

Другая экранизация комиксов - "Мстители: Завершение" - в общем пока заработала больше, однако "Джокер" обходит ее по прибыльности, поскольку его съемки стоили почти в пять раз меньше (62,5 млн долларов потратили на "Джокера" против 356 млн долларов потраченных на последних "Мстителей").



Как сообщали Українські Новини, фильм "Джокер" поссорил политиков в Греции. А нардеп Кива появился в Раде в маске Джокера.