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19 ноября 2019, вторник, 19:37 80
Америка 2019-11-19T20:45:02+02:00
Українські Новини
Трамп устроил показ фильма "Джокер" в Белом доме для друзей и семьи, - СМИ

Трамп устроил показ фильма "Джокер" в Белом доме для друзей и семьи, - СМИ

Фильмы, Белый дом, Джокер, Дональд Трамп
Джокер. Скриншот: YouTube/HD Трейлеры
Джокер. Скриншот: YouTube/HD Трейлеры

Президент США Дональд Трамп в Белом доме провел показ фильма "Джокер", который побил уже несколько исторических рекордов, для семьи, друзей и части персонала. Об этом заявил журналист CNN Шимон Прокупец.

Так, по словам журналиста, Трамп устроил показ фильма "Джокер" в Белом доме на выходных.

Также информацию изданию Yahoo News подтвердил чиновник Белого дома.

По словам источника, показ фильма был организован для "семьи, друзей" Трампа и "части персонала" Белого дома.

Как сообщали Українські Новини, "Джокер" стал первым в истории фильмом категории R, который собрал в мировом прокате более 1 млрд долларов. Однако это уже не первый его рекорд в истории кинематографа. До этого самыми финансово успешными лентами были "Дэдпул 2" (785 млн долларов) и "Дэдпул" (783 млн долларов) - оба с Райаном Рейнольдсом в главной роли. Другая экранизация комиксов - "Мстители: Завершение" - в общем пока заработала больше, однако "Джокер" обходит ее по прибыльности, поскольку его съемки стоили почти в пять раз меньше (62,5 млн долларов потратили на "Джокера" против 356 млн долларов потраченных на последних "Мстителей").

Ранее фильм "Джокер" поссорил политиков в Греции.

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