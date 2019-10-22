подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.45 28.05
˟
22 октября 2019, вторник, 14:15 293
Европа 2019-10-22T14:16:40+03:00
Українські Новини
Фильм "Джокер" поссорил политиков в Греции

Фильм "Джокер" поссорил политиков в Греции

Полиция, Греция, Несовершеннолетние, Политики, Джокер, Рейды
Джокер. Скриншот: YouTube/HD Трейлеры
Джокер. Скриншот: YouTube/HD Трейлеры

Политики Греции на протяжении двух дней спорят по поводу полицейского рейда в кинотеатре, во время которого из зала вывели почти два десятка несовершеннолетних, которые смотрели психологический триллер "Джокер". Об этом говорится в материале греческой редакции издания Euractiv, передает "Европейская правда".

Сообщается, что инцидент вызвал возмущение в социальных сетях. Тысячи пользователей осудили рейд, назвав его "фашистским" и свойственным авторитарному государству.

Отмечается, что в Греции фильм могут посмотреть только совершеннолетние, в то время как в других странах нижняя возрастная граница просмотра варьируется от 12 до 18 лет.

Согласно греческим СМИ, два чиновника Министерства культуры попросили полицию провести рейд. Министерство официально заявило, что не знает о такой инициативе.

Проблема возникла из-за закона 1937 года, который был обновлен в 2010 году. Закон устанавливает механизм определения рейтинга фильмов и штрафы работникам кинотеатров, которые допускают несовершеннолетних.

Основная оппозиционная левая партия "Сириза" обвинила правительство в возвращении страны в "темных веков". Правительство со своей стороны заявил, что "Сириза" была у власти почти пять лет и могла изменить закон.

Стремясь смягчить напряженность, министр по вопросам гражданской защиты Михалис Хрисохоидис заявил, что пересмотрит фильм вместе со своим 15-летним сыном.

Министр культуры Греции Лина Мендон дала пресс-конференцию, на которой раскритиковала "чрезмерно усердных" чиновников, которые вызвали полицию.


Как сообщали Українські Новини, "Джокер" поставил новый рекорд в американском прокате

Ранее "Джокер" произвел фурор на Венецианском кинофестивале и получил главную награду.

Больше новостей о: Полиция Греция Несовершеннолетние Политики Джокер Рейды

Архив
Новости
В Полтавской области застрелился народный депутат, - СМИ 14:30
Рябошапка создал в ГПУ департамент по расследованию преступлений в условиях вооруженного конфликта 14:26
Завтра украинцы начнут немного мерзнуть: прогноз погоды на среду 14:21 Карта
Фильм "Джокер" поссорил политиков в Греции 14:15
В НСЖУ назвали "жестокими репрессиями" приговор журналисту Асееву в Донецке 14:11
больше новостей
НБУ резко обвалил гривну в начале недели: курс валют на 21 октября 06:00
Юрий Луценко. Скриншот: Михаил Добкин/Facebook
Луценко учит английский в элитной школе на берегу Темзы 23:50 Инфографика
В Киеве таксист на тротуаре сбил маленькую дочку олимпийского чемпиона 13:29
Украинские спортсмены застряли в аэропорту Франкфурта: Wizz Air не пустил их на рейс 09:22
Получение субсидий упрощено для трех категорий украинцев, - Кабмин 23:12
больше новостей
Юрий Луценко. Скриншот: Михаил Добкин/Facebook
Луценко учит английский в элитной школе на берегу Темзы 23:50 Инфографика
Михаил Папиев: Если истерика порохоботов не прекратится, они начнут финансировать из бюджета Сокыру Перуна вместо Национального хора имени Веревки 07:52 Мнение
Кабинет министров согласовал назначение Чернышова на должность главы Киевской ОГА 19:02
Хмельницкая АЭС. Фото: klyuch.com.ua
Авария на Хмельницкой АЭС: следствие подозревает диверсию 16:40
Игорь Коломойский. Фото: slovoidilo.ua
Если Гонтарева застрелится или повесится - это будет смешно, - Коломойский 17:54
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok