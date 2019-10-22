Фильм "Джокер" поссорил политиков в Греции

Политики Греции на протяжении двух дней спорят по поводу полицейского рейда в кинотеатре, во время которого из зала вывели почти два десятка несовершеннолетних, которые смотрели психологический триллер "Джокер". Об этом говорится в материале греческой редакции издания Euractiv, передает "Европейская правда".

Сообщается, что инцидент вызвал возмущение в социальных сетях. Тысячи пользователей осудили рейд, назвав его "фашистским" и свойственным авторитарному государству.

Отмечается, что в Греции фильм могут посмотреть только совершеннолетние, в то время как в других странах нижняя возрастная граница просмотра варьируется от 12 до 18 лет.

Согласно греческим СМИ, два чиновника Министерства культуры попросили полицию провести рейд. Министерство официально заявило, что не знает о такой инициативе.

Проблема возникла из-за закона 1937 года, который был обновлен в 2010 году. Закон устанавливает механизм определения рейтинга фильмов и штрафы работникам кинотеатров, которые допускают несовершеннолетних.

Основная оппозиционная левая партия "Сириза" обвинила правительство в возвращении страны в "темных веков". Правительство со своей стороны заявил, что "Сириза" была у власти почти пять лет и могла изменить закон.

Стремясь смягчить напряженность, министр по вопросам гражданской защиты Михалис Хрисохоидис заявил, что пересмотрит фильм вместе со своим 15-летним сыном.

Министр культуры Греции Лина Мендон дала пресс-конференцию, на которой раскритиковала "чрезмерно усердных" чиновников, которые вызвали полицию.



Как сообщали Українські Новини, "Джокер" поставил новый рекорд в американском прокате.



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