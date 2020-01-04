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04 января 2020, суббота, 19:17 300
Общество 2020-01-04T20:30:02+02:00
Українські Новини
На западе Украины ожидается сильный ветер: спасатели предупреждают о желтом уровне опасности

На западе Украины ожидается сильный ветер: спасатели предупреждают о желтом уровне опасности

Валерия Драгомирова
ГСЧС, Западная Украина, Штормовой ветер, Порывы ветра
Ветер. Фото: info-rm.com
Ветер. Фото: info-rm.com

В воскресенье, 5 января, на западе Украины ожидаются порывы ветра, спасатели предупреждают о желтом уровне опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По прогнозам УкрГидрометцентра, 5 января в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.


Как сообщали Українські Новини, четыре области Украины открыли снеголавинный сезон

Также на Рождество на Говерле заблудился турист из США, его искали шестеро спасателей. Случилось это как раз, когда 23 и 24 декабря в западных областях Украины было объявлено штормовое предупреждение. Спасатели предупреждали о метели, гололеде и мокром снеге.

Ранее Францию, Испанию и Португалию накрыл ураган "Фабиен". Порывы ураганного ветра достигали 170 км/ч. Погибли по меньшей мере восемь человек. 

Тем временем, впервые в истории температура в Киеве подскочила до рекордных 15 градусов в декабре. А 2019 год стал самым теплым годом в Украине за всю историю наблюдений. В 2019 году средняя температура воздуха в Киеве достигла 10,6 градусов, что на 2,9 градуса выше нормы.

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