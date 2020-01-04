На западе Украины ожидается сильный ветер: спасатели предупреждают о желтом уровне опасности

В воскресенье, 5 января, на западе Украины ожидаются порывы ветра, спасатели предупреждают о желтом уровне опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. "По прогнозам УкрГидрометцентра, 5 января в западных областях порывы ветра 15-20 м\/с (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.Как сообщали Українські Новини, четыре области Украины открыли снеголавинный сезон. Также на Рождество на Говерле заблудился турист из США, его искали шестеро спасателей. Случилось это как раз, когда 23 и 24 декабря в западных областях Украины было объявлено штормовое предупреждение. Спасатели предупреждали о метели, гололеде и мокром снеге.Ранее Францию, Испанию и Португалию накрыл ураган "Фабиен". Порывы ураганного ветра достигали 170 км\/ч. Погибли по меньшей мере восемь человек. Тем временем, впервые в истории температура в Киеве подскочила до рекордных 15 градусов в декабре. А 2019 год стал самым теплым годом в Украине за всю историю наблюдений. В 2019 году средняя температура воздуха в Киеве достигла 10,6 градусов, что на 2,9 градуса выше нормы.