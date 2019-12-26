Американский турист заблудился в Карпатах по дороге на Говерлу

Спасатели нашли на горе Говерла в Ивано-Франковской области гражданина США. Мужчина заблудился в горах, поднимаясь на Говерлу. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Американец утром 24 декабря отправился со спортивной базы на Говерлу по зеленому маршруту и потерял правильный путь.

Около 12:30 он позвонил в службу спасения. На поиски туриста из Ворохты выехали 6 спасателей. Они постоянно поддерживали мобильную связь с американцем.

В 15:15 туриста нашли и в удовлетворительном состоянии безопасно провели с горы. Мужчине помогло то, что он рассказал, что поднимался по промаркированному маршруту, а также вовремя обратился за помощью – до наступления сумерек. Судя по фото, мужчина поднимался без зимней экипировки.

К сожалению, в пресс-центре ГСЧС имя спасенного американца не сообщают.

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