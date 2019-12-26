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26 декабря 2019, четверг, 10:58 12
Происшествия 2019-12-26T11:00:01+02:00
Українські Новини
Американский турист заблудился в Карпатах по дороге на Говерлу

Американский турист заблудился в Карпатах по дороге на Говерлу

Ольга Фандорина
Карпаты, Туристы, ГосЧС
Заснеженные украинские Карпаты. Фото: facebook.com/vasyl.fitsak
Заснеженные украинские Карпаты. Фото: facebook.com/vasyl.fitsak

Спасатели нашли на горе Говерла в Ивано-Франковской области гражданина США. Мужчина заблудился в горах, поднимаясь на Говерлу. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Американец утром 24 декабря отправился со спортивной базы на Говерлу по зеленому маршруту и потерял правильный путь.

Около 12:30 он позвонил в службу спасения. На поиски туриста из Ворохты выехали 6 спасателей. Они постоянно поддерживали мобильную связь с американцем.

В 15:15 туриста нашли и в удовлетворительном состоянии безопасно провели с горы. Мужчине помогло то, что он рассказал, что поднимался по промаркированному маршруту, а также вовремя обратился за помощью – до наступления сумерек. Судя по фото, мужчина поднимался без зимней экипировки.

К сожалению, в пресс-центре ГСЧС имя спасенного американца не сообщают.

Тем временем, Карпаты засыпает снегом, а часть Украины зальет дождями: спасатели предупредили об ухудшении погоды.

Как сообщали Українські Новини, ранее  синоптики дали прогноз погоды на всю зиму. 

Тем временем, впервые в истории температура в Киеве подскочила до рекордных 15 градусов в декабре. 

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