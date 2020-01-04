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04 января 2020, суббота, 11:11 409
Общество 2020-01-04T11:11:21+02:00
Українські Новини
Четыре области Украины открыли снеголавинный сезон

Четыре области Украины открыли снеголавинный сезон

Анна Рудык
погода в Украине, снеголавинный сезон, погода в Карпатах
Карпаты в снегу. Фото: Влад Каретник/Facebook
Карпаты в снегу. Фото: Влад Каретник/Facebook

В некоторых областях Украины уже открыли снеголавинный сезон. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что снеголавинный сезон открыли в Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областях. 

"По данным Украинского гидрометцентра, в связи с интенсивным приростом снега в районе деятельности снеголавинной станции Пожежевская (Ивано-Франковская область), на высокогорье восточной части Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а также в районе деятельности Сл Плай снеголавинный сезон объявляется открытым", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, идет фронт с метелями, морозом и шквалами ветра: погода на длинных выходных испортится.

Также 2019 год стал самым теплым в Украине за всю историю наблюдений, в 2019 году средняя температура воздуха в Киеве достигла 10,6 градусов, что на 2,9 градуса выше нормы.

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