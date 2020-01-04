На заході України очікується сильний вітер: рятувальники попереджають про жовтий рівень небезпеки

У неділю, 5 січня, на заході України очікуються пориви вітру, рятувальники попереджають про жовтий рівень небезпеки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. "За прогнозами УкрГідрометцентра, 5 січня у західних областях пориви вітру 15-20 м\/с (1 рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.Як повідомляли Українські Новини, чотири області України відкрили сніголавинний сезон. Також на Різдво на Говерлі заблукав турист із США, його шукали шестеро рятувальників. Сталося це якраз, коли 23 і 24 грудня в західних областях України було оголошено штормове попередження. Рятувальники попереджали про заметілі, ожеледь і мокрий сніг.Раніше Францію, Іспанію та Португалію накрив ураган "Фабієн". Пориви ураганного вітру досягали 170 км\/ч. Загинули щонайменше вісім осіб. Тим часом, вперше в історії температура в Києві підскочила до рекордних 15 градусів у грудні. А 2019 рік став найтеплішим роком в Україні за всю історію спостережень. У 2019 році середня температура повітря в Києві досягла 10,6 градусів, що на 2,9 градуси вище норми.