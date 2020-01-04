На заході України очікується сильний вітер: рятувальники попереджають про жовтий рівень небезпеки

В області зібрали рекордний урожай – майже п’ять мільйонів тон зернових, - голова Чернігівської ОДА Прокопенко 18:45

Під Миколаєвом у поїзді сталася масштабна пожежа 22:56

У Запорізькій області мати з двома маленькими дітьми загинули в пожежі 22:06

Посли Польщі та Ізраїлю засудили героїзацію Бандери, Мельника і Лип, звинувативши в етнічних чистках 23:21