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04 січня 2020, субота, 19:17 14
Суспільство 2020-01-04T19:17:01+02:00
Українські Новини
На заході України очікується сильний вітер: рятувальники попереджають про жовтий рівень небезпеки

На заході України очікується сильний вітер: рятувальники попереджають про жовтий рівень небезпеки

Валерия Драгомирова
дснс, Попередження, Штормовий вітер, Захід України, пориви вітру
Вітер. Фото: info-rm.com
Вітер. Фото: info-rm.com

У неділю, 5 січня, на заході України очікуються пориви вітру, рятувальники попереджають про жовтий рівень небезпеки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"За прогнозами УкрГідрометцентра, 5 січня у західних областях пориви вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.


Як повідомляли Українські Новини, чотири області України відкрили сніголавинний сезон.

Також на Різдво на Говерлі заблукав турист із США, його шукали шестеро рятувальників. Сталося це якраз, коли 23 і 24 грудня в західних областях України було оголошено штормове попередження. Рятувальники попереджали про заметілі, ожеледь і мокрий сніг.

Раніше Францію, Іспанію та Португалію накрив ураган "Фабієн". Пориви ураганного вітру досягали 170 км/ч. Загинули щонайменше вісім осіб.

Тим часом, вперше в історії температура в Києві підскочила до рекордних 15 градусів у грудні. А 2019 рік став найтеплішим роком в Україні за всю історію спостережень. У 2019 році середня температура повітря в Києві досягла 10,6 градусів, що на 2,9 градуси вище норми.

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