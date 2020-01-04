Отдыхающий на Сейшелах Порошенко заявил, что лично проверил елку возле "Roshen"

Бывший президент Украины Петр Порошенко, который по словам юриста Андрея Портнова находится на Сейшелах, сделал вид, что находится в стране. Об этом свидетельствует его пост в Twitter.

"Надеюсь, вы уже посетили нашу елку Roshen Winter Village. Если нет – поспешите! Я проверил – настоящая зимняя сказка гарантирована", - говорится в сообщении.

Также Порошенко опубликовал видео, как вокруг елки на коньках ездят люди.

Сподіваюся, ви вже завітали до нашої ялинки у Roshen Winter Village. Якщо ні – поспішайте! Я перевірив – справжня зимова казка гарантована 🙂 pic.twitter.com/tTUKbyolg1 — Петро Порошенко (@poroshenko) 3 января 2020 г.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко не подал ни одного законопроекта и ни одной поправки с начала своего депутатства.



ГБР проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко.



Ранее Портнов заявил, что во время обысков у пограничников и диспетчеров в аэропорту в Жулянах было найдено доказательства незаконного пересечения границы екс-президентом Петром Порошенко во время его полета на Мальдивы.



Тем временем Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко снял в банке $340 млн в последний месяц президентства.