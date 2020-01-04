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04 января 2020, суббота, 17:45 3522
Общество 2020-01-04T18:45:10+02:00
Українські Новини
Отдыхающий на Сейшелах Порошенко заявил, что лично проверил елку возле "Roshen"

Отдыхающий на Сейшелах Порошенко заявил, что лично проверил елку возле "Roshen"

Валерия Драгомирова
Сейшелы, Roshen, Порошенко Петр
Петр Порошенко. Скриншот/5 канал
Петр Порошенко. Скриншот/5 канал

Бывший президент Украины Петр Порошенко, который по словам юриста Андрея Портнова находится на Сейшелах, сделал вид, что находится в стране. Об этом свидетельствует его пост в Twitter.

"Надеюсь, вы уже посетили нашу елку Roshen Winter Village. Если нет – поспешите! Я проверил – настоящая зимняя сказка гарантирована", - говорится в сообщении.

Также Порошенко опубликовал видео, как вокруг елки на коньках ездят люди.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко не подал ни одного законопроекта и ни одной поправки с начала своего депутатства. 

ГБР проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко. 

Ранее Портнов заявил, что во время обысков у пограничников и диспетчеров в аэропорту в Жулянах было найдено доказательства незаконного пересечения границы екс-президентом Петром Порошенко во время его полета на Мальдивы.

Тем временем Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко снял в банке $340 млн в последний месяц президентства.

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