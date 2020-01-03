подписаться на рассылку
23.45 24.3
26.1 27.15
˟
03 января 2020, пятница, 17:38 10
Судебная власть 2020-01-03T17:39:52+02:00
Українські Новини
Сотрудницу ГПУ задержали на распространении наркотиков

Сотрудницу ГПУ задержали на распространении наркотиков

Таня Войтюк
ГБР, Наркотики, Метадон, Генпрокуратура
Наркотические вещества. фото: pixabay
Наркотические вещества. фото: pixabay

Правоохранители задержали сотрудницу канцелярии Генеральной прокуратуры по подозрению в сбыте метадона.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

Сообщается, что 2 января при процессуальном руководстве прокуратуры правоохранители задержали специалиста канцелярии Генпрокуратуры по подозрению в сбыте метадона.

Во время обыска по месту ее жительства в селе Бородянка Киевской области обнаружено и изъято 30 таблеток метадона.

О возможном сбыте наркотика сообщили местные жители.

Подчеркивается, что задержанная не занимала должность прокурора и во время возможного преступления в Офис не была переведена.

Как сообщали Українськi Новини, в Ужгороде задержали грузовик с героином, который направлялся в Германию.

Напомним, депутат Львовской теробщины продал наркотиков на 21 миллион гривен.

Ранее в Черновцах изъяли наркотиков на 7 миллионов гривен. В это время на пляж во Франции выбросило 700 кг кокаина, а в России из колонии сбежал кот-наркокурьер.

Также в Запорожье полиция изъяла 100 килограмм наркотиков на 20 миллионов гривен.

Больше новостей о: ГБР Наркотики Метадон Генпрокуратура

Новости
ГБР отказалось сообщить, возвращен ли экс-депутату Рады Пашинскому пистолет 17:45
Сотрудницу ГПУ задержали на распространении наркотиков 17:38
Двое подозреваемых в убийстве Шеремета отказались от участия в следственном эксперименте 17:23
Гривна на межбанке укрепилась до 23,66 UAH/USD 17:09
Адвокаты подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь подали жалобу в ГБР о фальсификации доказательств следствия 17:00
больше новостей
Михаил Гаврилюк Фото: tk.media
Казак Гаврилюк построил в Карпатах большой дом возле водопада и озера 11:36
Зеленский в Буковеле. Фото: instagram.com/ze_foreverr
В первый день года Зеленский катался на лыжах: в сети появились фото из Буковеля 18:53
Авиакатастрофа в Судане. Фото: twitter.com/primenewsnig
В Судане разбился самолет Ан-12: много погибших 11:25
Замгендиректора "Укроборонпрома" Найем получил зарплату в 7 раз больше оклада и засекретил премию 07:03 Документ
В Украине запустили электронные трудовые книжки: как это работает 06:00 Инфографика
больше новостей
Замгендиректора "Укроборонпрома" Найем получил зарплату в 7 раз больше оклада и засекретил премию 07:03 Документ
Михаил Гаврилюк Фото: tk.media
Казак Гаврилюк построил в Карпатах большой дом возле водопада и озера 11:36
Послы Польши и Израиля осудили героизацию Бандеры, Мельника и Липы, обвинив в этнических чистках 23:21 Документ
В Украине запустили электронные трудовые книжки: как это работает 06:00 Инфографика
Пенсии, зарплаты и соцвыплаты выросли, а газ подешевел: что изменилось в Украине с Нового года 06:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok