Сотрудницу ГПУ задержали на распространении наркотиков

Правоохранители задержали сотрудницу канцелярии Генеральной прокуратуры по подозрению в сбыте метадона.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

Сообщается, что 2 января при процессуальном руководстве прокуратуры правоохранители задержали специалиста канцелярии Генпрокуратуры по подозрению в сбыте метадона.

Во время обыска по месту ее жительства в селе Бородянка Киевской области обнаружено и изъято 30 таблеток метадона.

О возможном сбыте наркотика сообщили местные жители.

Подчеркивается, что задержанная не занимала должность прокурора и во время возможного преступления в Офис не была переведена.

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