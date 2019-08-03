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03 августа 2019, суббота, 21:17 44
Силовые структуры 2019-08-03T21:19:23+03:00
Українські Новини
В Запорожье полиция изъяла 100 килограмм наркотиков на 20 миллионов гривен

В Запорожье полиция изъяла 100 килограмм наркотиков на 20 миллионов гривен

Изъятые 100 килограмм наркотиков. Фото: Facebook/Національна поліція України
Изъятые 100 килограмм наркотиков. Фото: Facebook/Національна поліція України

На Запорожье полицейские разоблачили группу наркосбытчиков и изъяли наркотики на сумму более 20 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

Организаторы - 36 и 25 лет мужчины, на территории Запорожья и Запорожской области занимались преступной деятельностью.

"Во время обысков изъято наркотики весом более 100 килограммов, пистолет "ПМ", граната, патроны и другие вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

Нацполиция отмечает, что следствие продолжается. Кроме того, решается вопрос открытия уголовных производств по признакам ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) и ч.1 ст. 306 (Использование средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.


Как сообщали Українські Новини, в Киевской области полиция изъяла 60 килограмм героина на 50 миллионов долларов.

Ранее в Одесском порту правоохранители обнаружили 257 килограмм кокаина в контейнере с бананами.

В марте СБУ изъяла 120 килограмм наркотиков на 10 миллионов гривен в Закарпатской области.



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