В Запорожье полиция изъяла 100 килограмм наркотиков на 20 миллионов гривен

На Запорожье полицейские разоблачили группу наркосбытчиков и изъяли наркотики на сумму более 20 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

Организаторы - 36 и 25 лет мужчины, на территории Запорожья и Запорожской области занимались преступной деятельностью.

"Во время обысков изъято наркотики весом более 100 килограммов, пистолет "ПМ", граната, патроны и другие вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

Нацполиция отмечает, что следствие продолжается. Кроме того, решается вопрос открытия уголовных производств по признакам ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) и ч.1 ст. 306 (Использование средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.



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