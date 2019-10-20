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20 октября 2019, воскресенье, 22:46 76
Силовые структуры 2019-10-20T22:47:19+03:00
Українські Новини
Экстази, эфедрин, МДМА: элитные наркотики на 7 млн гривен изъяли в Черновцах

Экстази, эфедрин, МДМА: элитные наркотики на 7 млн гривен изъяли в Черновцах

Наркотики, Наркоторговля, Экстази, Каннабис, Изъятие наркотиков

Полиция задержала жителя Черновцов по подозрению в организации межрегиональной поставки наркотиков и изъяла товар стоимостью 7 млн гривен после того, как плантацию каннабиса сорокалетнего наркобарона "накрыли" под Николаевом.

Об этом говорится в сообщении полиции Черновицкой области, передают Українськi Новини.

Полицейские выяснили, что организатором указанного канала является 26-летний уроженец Запорожья, проживающий в Черновцах. По данным полиции, в арендованном помещении мужчина расфасовывал наркотические средства и психотропные вещества, которые сбывал на территории всей Украины.

У задержанного полицейские изъяли 5 тыс. таблеток ecstasy (таблетированная форма MDMA), 3 кг каннабиса, расфасованного в зип-пакеты, 500 грамм прекурсора эфедрина, 200 грамм нетаблетированного вещества МДМА, 150 грамм амфетамина, а также электронные весы, упаковочный материал, компьютерную технику и банковские карты.

Кроме этого, сотрудники полиции изъяли из почтовых отделений отправления, которые подозреваемый планировал направить своим клиентам. В посылках полицейские обнаружили и изъяли 6,7 кг амфетамина и 1,7 килограмма каннабиса. Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет примерно 7 млн гривен.

Следователи объявили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн гривен. Подсудимому грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. На данный момент продолжается досудебное расследование.

Изъятые наркотики.Изъятые наркотики.

Как сообщали Українськi Новини, в Запорожье полиция изъяла 100 килограмм наркотиков на 20 миллионов гривен. Также кот-наркокурьер доставлял в колонию запрещенные вещества, его "посадили", но он сбежал.

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