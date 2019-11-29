В Ужгороде задержали грузовик с героином, который направлялся в Германию

Украинские пограничники в пункте пропуска "Ужгород" задержали грузовик с вероятно тяжелыми наркотиками, которая направлялась в Германию.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

"На границе со Словакией внимание пограничного наряда привлек грузовой автомобиль марки "Вольво", которым управлял 30-летний гражданин Украины. Транспортное средство с грузом клееной фанеры направлялся в Германию. По предварительной информации, поступившей от сотрудников оперативно-розыскного отдела, грузовик направили на углубленный осмотр. В тайнике, обустроенной в письмах фанеры, пограничники обнаружили пакеты с веществом темно-коричневого цвета", - говорится в сообщении.

По результатам предварительного экспресс-анализа в грузовике был героин. Находку направили на экспертизу специалистам, а водителя, который перевозил вещество, задержали. В настоящее время продолжается осмотр и устанавливают количество и вес обнаруженного вещества.

Пограничники задержали грузовик. Фото: Госпогранслужба

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