подписаться на рассылку
23.85 24.15
26.05 26.55
˟
29 ноября 2019, пятница, 20:26 757
Силовые структуры 2019-11-29T21:00:01+02:00
Українські Новини
В Ужгороде задержали грузовик с героином, который направлялся в Германию

В Ужгороде задержали грузовик с героином, который направлялся в Германию

Ужгород, Госпогранслужба, Грузовик, Наркотики, Героин
Пограничники задержали грузовик. Фото: Госпогранслужба
Пограничники задержали грузовик. Фото: Госпогранслужба

Украинские пограничники в пункте пропуска "Ужгород" задержали грузовик с вероятно тяжелыми наркотиками, которая направлялась в Германию.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

"На границе со Словакией внимание пограничного наряда привлек грузовой автомобиль марки "Вольво", которым управлял 30-летний гражданин Украины. Транспортное средство с грузом клееной фанеры направлялся в Германию. По предварительной информации, поступившей от сотрудников оперативно-розыскного отдела, грузовик направили на углубленный осмотр. В тайнике, обустроенной в письмах фанеры, пограничники обнаружили пакеты с веществом темно-коричневого цвета", - говорится в сообщении.

По результатам предварительного экспресс-анализа в грузовике был героин. Находку направили на экспертизу специалистам, а водителя, который перевозил вещество, задержали. В настоящее время продолжается осмотр и устанавливают количество и вес обнаруженного вещества.

Пограничники задержали грузовик. Фото: ГоспогранслужбаПограничники задержали грузовик. Фото: Госпогранслужба

Как сообщали Українські Новини, депутат Львовской теробщины продал наркотиков на 21 миллион гривен.

Ранее в Черновцах изъяли наркотиков на 7 миллионов гривен.

Больше новостей о: Ужгород Госпогранслужба Грузовик Наркотики Героин

Архив
Новости
Гончарук предложил платить учителям по количеству учеников в классах 21:07
В Черновицкой области нелегально вывозили из карьера до 60 грузовиков с ископаемыми 21:04
Пограничники задержали грузовик. Фото: Госпогранслужба
В Ужгороде задержали грузовик с героином, который направлялся в Германию 20:26
Зеленский освободил замсекретаря СНБО Кривоноса от исполнения обязанностей председателя рабгруппы по укреплению обороноспособности 20:04
Обострение в зоне ООС: в пятницу Донбассе погиб военный 19:58
больше новостей
Гривна после повышения снова падает: официальный курс валют от НБУ 06:00
Фото: Киев Оперативный
В Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу, переходившему дорогу: он задержан 13:15 Дополнено
Автозапчасти и предметы искусства: что запретили перевозить через линию ограничения на Донбассе 18:15
Зимние каникулы-2020: когда будут отдыхать школьники и родители 06:00
ГБР хочет купить набор тактических шапок почти за 40 тыс. гривен 18:07
больше новостей
ФГИ следует сосредоточиться на поиске системных инвесторов для госкомпаний, а не "отжатии" ранее проданных объектов, – экономист 17:25
Офис Президента начал игнорировать электронные заявления граждан 15:38
НАБУ не допускает адвокатов к материалам дела и оказывает политическое давление, – адвокат Бахматюка 16:36
Андрей Богданец. Фото: facebook.com/andriy.bogdanets
Депутат от "Слуги народа" Богданец после того, как проломил прохожему череп и сломал челюсть, сбежал в АТО, - приговор 18:02
Другого выхода у нас нет: Минюст хочет закрывать тюрьмы 21:55
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok