Во Франции на пляжи выбросило более 700 кг кокаина

В текущем месяце, более 750 кг кокаина в пластиковых упаковках выбросило вдоль побережья Атлантического океана во Франции. Об этом передает ВВС Украина.

Отмечается, что наркотики находили на пляжах, начиная от департамента Ланды, что на крайнем юге, и к лиману Луары к западу от города Нант.

В департаменте Жиронда вблизи города Бордо закрыли несколько пляжей. Людей попросили не подбирать упаковок с наркотиками. Транспортировка наркотиков, таких как кокаин, во Франции может закончиться приговором в 10 лет заключения.

"О любой находке следует немедленно сообщить в полицию или жандармов военизированную полицию, не трогая наркотики", - заявили в местной прокуратуре.

По данным следствия, найденный на пляжах наркотик вероятно, прибыл из Южной Америки и стоит очень больших денег. Стоимость найденного кокаина оценивают в 60 млн евро.

Полиция также предупредила, что этот кокаин создает опасность для здоровья каждого, кто с ним контактирует.

В ходе расследования прокуратура находится на связи со службами по борьбе с наркотиками США и Европы.

Как сообщали Українські Новини, ранее в одесском порту правоохранители нашли почти 260 кг кокаина в контейнере с бананами. Также в США семья забрала домой 20 кг кокаина, которые обнаружила на пляже.