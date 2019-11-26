подписаться на рассылку
23.85 24.15
26.15 26.65
˟
26 ноября 2019, вторник, 16:50 61
Силовые структуры 2019-11-26T17:00:01+02:00
Українські Новини
Депутат Львовской теробщины продал наркотиков на 21 миллион гривен

Депутат Львовской теробщины продал наркотиков на 21 миллион гривен

Наркотики, Депутат, Львов, Нарколаборатория, Происшествия

Прокуратура задержала депутата одной из территориальных общин и еще 18 человек по подозрению в сбыте наркотиков на 21 млн гривен во Львовской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры, передают Українськi Новини.

Преступники занимались сбытом таких наркотиков как PVP, UR-144, метадон, амфетамин, МДМА, кокаин в ряде областей Украины и за рубежом.

По версии следствия, депутат одной из территориальных общин Львовской области, который вместе с жителями области сбывал наркотики через интернет-магазин. Таким образом они продали наркотиков почти на 21 млн гривен.

Во вторник правоохранители провели более 90 обысков на территории Киевской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской, Львовской, Черниговской областей по месту жительства фигурантов производства и лабораторий.

Они изъяли более 46 кг наркотиков, а также 170 л прекурсоров стоимостью около 25 млн гривен. Кроме этого, правоохранители изъяли 24 тыс. долларов, 1 100 евро и 38,6 тыс. гривен, банковские карточки, мобильные телефоны оружие и боеприпасы.

По результатам проведения следственных действий полиция задержала 19 человек. Следствие продолжается.

Как сообщали Українськi Новини, в Черновцах изъяли наркотиков на 7 миллионов гривен.

В это время на пляж во Франции выбросило 700 кг кокаина, а в России из колонии сбежал кот-наркокурьер.

Больше новостей о: Наркотики Депутат Львов Нарколаборатория Происшествия

Архив
Новости
На Крещатике машины массово забирают на штрафплощадки 17:06
В США женщина заказала "пиццу спасения" в 911, чтобы спасти мать от избиения 17:03
Гривна на межбанке укрепилась до 23,98 UAH/USD 17:01
Бизнес-сообщество против ретроспективного пересмотра "зеленого" тарифа, – ЕБА 16:53
Депутат Львовской теробщины продал наркотиков на 21 миллион гривен 16:50
больше новостей
Пенсионный фонд пересчитает пенсии уже через неделю: что изменится 05:48 Инфографика
В декабре украинцев ждет выходной на Рождество и две рабочие субботы за Новый год 05:51
Полиция открыла уголовное дело по ДТП с участием Николая Кулебы 23:51
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий: сколько получат украинцы 05:35 Инфографика
Экс-мэр оккупированной Горловки Матюха оказался украинским разведчиком и 5 лет работал на Украину среди боевиков 23:30
больше новостей
Пенсионный фонд пересчитает пенсии уже через неделю: что изменится 05:48 Инфографика
В декабре украинцев ждет выходной на Рождество и две рабочие субботы за Новый год 05:51
Пожар в селе. Скриншот видео
Из-за обстрела боевиков на Донбассе загорелось село 08:55
Подозреваемый в госизмене экс-замминистра экономики Бровченко вышел из СИЗО под залог в 570 тыс. гривен 12:24
Соколовская получила надбавку "за интенсивность труда" вдвое больше оклада 06:35 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok