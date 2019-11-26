Депутат Львовской теробщины продал наркотиков на 21 миллион гривен

Прокуратура задержала депутата одной из территориальных общин и еще 18 человек по подозрению в сбыте наркотиков на 21 млн гривен во Львовской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры, передают Українськi Новини.

Преступники занимались сбытом таких наркотиков как PVP, UR-144, метадон, амфетамин, МДМА, кокаин в ряде областей Украины и за рубежом.

По версии следствия, депутат одной из территориальных общин Львовской области, который вместе с жителями области сбывал наркотики через интернет-магазин. Таким образом они продали наркотиков почти на 21 млн гривен.

Во вторник правоохранители провели более 90 обысков на территории Киевской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской, Львовской, Черниговской областей по месту жительства фигурантов производства и лабораторий.

Они изъяли более 46 кг наркотиков, а также 170 л прекурсоров стоимостью около 25 млн гривен. Кроме этого, правоохранители изъяли 24 тыс. долларов, 1 100 евро и 38,6 тыс. гривен, банковские карточки, мобильные телефоны оружие и боеприпасы.

По результатам проведения следственных действий полиция задержала 19 человек. Следствие продолжается.

Как сообщали Українськi Новини, в Черновцах изъяли наркотиков на 7 миллионов гривен.

В это время на пляж во Франции выбросило 700 кг кокаина, а в России из колонии сбежал кот-наркокурьер.