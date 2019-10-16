Кот-наркокурьер доставлял в колонию запрещенные вещества: его "посадили", но он сбежал

В российском городе Новомосковск Тульской области суд рассматривает уголовное дело о доставке наркотиков в колонию с использованием кота. Сам кот был изъят и помещен на ответственное хранение как вещественное доказательство. Однако выяснилось, что кот сбежал еще несколько месяцев назад, сообщает "Коммерсант".\r\nПо версии следствия, заключенный колонии № 6 Эдуард Долгинцев решил наладить канал поставки наркотиков другим заключенным с воли. Для этого он использовал особый кармашек в ошейнике кота, который был рожден в колонии, но периодически покидал ее через небольшой лаз. Обвинение строится на показаниях трех секретных свидетелей, которые, по их словам, заказывали у Долгинцева наркотики.\r\nСамо животное проходило в деле как вещественное доказательство. В августе 2018 года его передали на ответственное хранение в зооуголок в Новомосковске. В сентябре 2019 года, когда адвокат Дмитрий Сотников приехал туда, чтобы "ознакомиться с вещдоком", ему сообщили, что кот сбежал еще зимой. В зооуголке рассказали, что кота выпускали из клетки, потому что ему было холодно. Однажды, выйдя из клетки, он испугался собак и убежал.\r\nПо словам адвоката, он намеревался требовать участия кота в следственном эксперименте, а именно надеть на него ошейник с грузом и посмотреть, как он будет себя вести. Это, по мнению защиты, должно было бы установить, "насколько такое орудие, как кот, годно для совершения указанного преступления".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nАдвокаты заявили, что утеря важного доказательства может иметь серьезные последствия вплоть до закрытия дела.\r\nКак сообщали Українські Новини, кот после ночи с пятью кошками попал под капельницу. Ранее в Британии кот стал начальником отдела по работе с клиентами на ж\/д станции. А уличный кот по имени Семен трудоустроился в исторический музей.