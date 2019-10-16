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  • Кот-наркокурьер доставлял в колонию запрещенные вещества: его "посадили", но он сбежал
16 октября 2019, среда, 21:51 19
Жизнь 2019-10-16T21:52:52+03:00
Українські Новини
Кот-наркокурьер доставлял в колонию запрещенные вещества: его "посадили", но он сбежал

Кот-наркокурьер доставлял в колонию запрещенные вещества: его "посадили", но он сбежал

Задержанный кот. Фото: Группа Вконтакте
Задержанный кот. Фото: Группа Вконтакте "Подслушано, Новомосковск"

В российском городе Новомосковск Тульской области суд рассматривает уголовное дело о доставке наркотиков в колонию с использованием кота. Сам кот был изъят и помещен на ответственное хранение как вещественное доказательство. Однако выяснилось, что кот сбежал еще несколько месяцев назад, сообщает "Коммерсант".

По версии следствия, заключенный колонии № 6 Эдуард Долгинцев решил наладить канал поставки наркотиков другим заключенным с воли. Для этого он использовал особый кармашек в ошейнике кота, который был рожден в колонии, но периодически покидал ее через небольшой лаз. Обвинение строится на показаниях трех секретных свидетелей, которые, по их словам, заказывали у Долгинцева наркотики.

Само животное проходило в деле как вещественное доказательство. В августе 2018 года его передали на ответственное хранение в зооуголок в Новомосковске. В сентябре 2019 года, когда адвокат Дмитрий Сотников приехал туда, чтобы "ознакомиться с вещдоком", ему сообщили, что кот сбежал еще зимой. В зооуголке рассказали, что кота выпускали из клетки, потому что ему было холодно. Однажды, выйдя из клетки, он испугался собак и убежал.

По словам адвоката, он намеревался требовать участия кота в следственном эксперименте, а именно надеть на него ошейник с грузом и посмотреть, как он будет себя вести. Это, по мнению защиты, должно было бы установить, "насколько такое орудие, как кот, годно для совершения указанного преступления".

Адвокаты заявили, что утеря важного доказательства может иметь серьезные последствия вплоть до закрытия дела.


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