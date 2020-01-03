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03 января 2020, пятница, 16:59 156 Карта
Общество 2020-01-03T17:02:32+02:00
Українські Новини
В Карпатах начался сезон схода лавин: карта опасных зон

В Карпатах начался сезон схода лавин: карта опасных зон

Таня Войтюк
Погода, Лавина, Закарпатье, Карпаты
Лавина. Фото: pixabay
Лавина. Фото: pixabay

Несмотря на то, что в Украину идет циклон Xia со снегопадами и похолоданием, синоптик предупредила о резкой смене погоды, в Закарпатской области сохраняется умеренная угроза лавин в связи с оттепелью.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

Лавинный сезон сохраняется со 2 января на высокогорье восточной части Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, а также в районе деятельности снеголавинных станций Плай и Пожежевская.

Спасатели предупреждают об умеренной снеголавинной опасности (2 уровень), в связи с оттепелью.

Фото: Госслужба чрезвычайных ситуаций в Украине Фото: Госслужба чрезвычайных ситуаций в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что  уходящий год стал самым теплым в Украине за всю историю наблюдений, в 2019 году средняя температура воздуха в Киеве достигла 10,6 градусов, что на 2,9 градуса выше нормы.

Тем временем синоптики дали прогноз погоды на всю зиму.

Также Киев побил температурный рекорд для ноября


А также впервые в истории температура в Киеве подскочила до рекордных 15 градусов в декабре

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