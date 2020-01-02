Врио директора ГБР Венедиктова решила сложить полномочия депутата Рады

Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова подала заявление о сложении полномочий депутата Верховной Рады (фракция "Слуга народа"). Об этом она сообщила Українським Новинам. "27 декабря мной было написано заявление о сложении депутатских полномочий", - сообщила она.Венедиктова подчеркнула, что все требования закона соблюдены. Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский назначил Венедиктову врио директора ГБР, уволив при этом директора Романа Трубу. Ранее Зеленский подписал закон о перезагрузке Государственного бюро расследований (ГБР). Согласно закону, директор ГБР Роман Труба и его заместители считаются автоматически уволенными. Труба предположил прекращение дел Порошенко, если на его место назначат кого-то из Генпрокуратуры.Также в СМИ сообщали, что Венедиктову назначат директором ГБР.Кроме того, Зеленский хочет установить единоличную форму правления ГБР.Тем временем КС признал неконституционным законопроект о праве Президента назначать директоров НАБУ и ГБР.