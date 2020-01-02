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  • Врио директора ГБР Венедиктова решила сложить полномочия депутата Рады
02 января 2020, четверг, 14:37 14
Политика 2020-01-02T14:38:33+02:00
Українські Новини
Врио директора ГБР Венедиктова решила сложить полномочия депутата Рады

Врио директора ГБР Венедиктова решила сложить полномочия депутата Рады

Валерия Драгомирова
ГБР, Рада 9 созыва, Ирина Венедиктова
Ирина Венедиктова. Скриншот видео Facebook/Право на владу
Ирина Венедиктова. Скриншот видео Facebook/Право на владу

Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова подала заявление о сложении полномочий депутата Верховной Рады (фракция "Слуга народа").

Об этом она сообщила Українським Новинам.

"27 декабря мной было написано заявление о сложении депутатских полномочий", - сообщила она.

Венедиктова подчеркнула, что все требования закона соблюдены.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский назначил Венедиктову врио директора ГБР, уволив при этом директора Романа Трубу.

Ранее Зеленский подписал закон о перезагрузке Государственного бюро расследований (ГБР).

Согласно закону, директор ГБР Роман Труба и его заместители считаются автоматически уволенными. Труба предположил прекращение дел Порошенко, если на его место назначат кого-то из Генпрокуратуры.

Также в СМИ сообщали, что Венедиктову назначат директором ГБР.

Кроме того, Зеленский хочет установить единоличную форму правления ГБР.

Тем временем КС признал неконституционным законопроект о праве Президента назначать директоров НАБУ и ГБР. 

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